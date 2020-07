ABRONOŠA: Vozačicu policija uhvatila pod opijatima

Dobar dan, dragi moji. Proletelo je sedam dana, a ja sam jedva čekala da vam ispišem nove tračeve. Ove nedelje naša zvezda je definitivno jedna pevačica koja je već decenijama na muzičkoj sceni, tako deluje smerno, a zapravo je imala burnu prošlost. Nazvaćemo je Zaljubljena.

Ona je pre udaje za sadašnjeg muža, s kojim ima skladan brak, bila do ušiju zaljubljena u jednog zgodnog kolegu. Međutim, on je bio oženjen, pa njegova žena, koja je isto bila iz sveta muzike, nije više htela da radi sa Zaljubljenom. To je bio skandal svetskih razmera, a onda se Zaljubljena zatreskala u novog dečka, to jest sadašnjeg muža. Kada su dobili dete, nažalost, otkrili su da je bolesno, te je Zaljubljena morala da ga smesti u dom za decu ometenu u razvoju u okolini Beograda. Posle toga, imali su sreće da dobiju zdravo dete. Od tada imaju miran brak, Zaljubljena valjda više nije pravila probleme, a ako jeste, saznaću pa ću vam šapnuti nekom drugom prilikom.

Druga priča isto je sočna, a radi se o jednoj poznatoj voditeljki, koja je pravi skandal-majstor. Nadenućemo joj nadimak Vozačica, pošto se incident dogodio upravo za volanom. Naime, ona je upravljala svojim skupim automobilom, a u redovnoj kontroli zaustavila ju je saobraćajna policija. Kada su videli da ne može da govori, odmah su joj dali da radi alko-test. I gle čuda, Vozačica nije naduvala nijedan promil. Međutim, iako nije mogla da govori koliko je u sebi imala nedozvoljenih opijata, pošto je šarmantna i popularna, policija ju je ipak pustila. Tako je Vozačica, nadamo se bezbedno, stigla do kuće, a šta će biti ako naleti na nekog zadrtijeg saobraćajca sledećí put, to ćemo tek saznati. Eto, nadam se da ste uživali, proleteće vreme i do sledećeg utorka, kada ću vam pripremiti još zanimljivih tema o poznatima.

Pozdrav od vaše Abronoše!

