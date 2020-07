ISPAO SAM MAJMUN KOJI NE ZNA NIŠTA! David je pričao o Aninim odnosima sa Karićem i Janjušem pa poručio: Ja sam PAPUČA!

David Dragojević je iskreno govorio o odnosima Ane Korać sa Stefanom Krićem i Markom Janjuševićem Janjušem, pa poručio da je papuča.

"Upućen sam ja u sve. Jedva sam čekao da Ana izađe i da obavim razgovor sa njom. Rekao sam joj da neću davati izjave. Lepo sam namestio sve kad ona dođe, ali već u kolima je krenuo monolog. Ja unutra nisam mogao ništa da rešim sa njom. Ja sam za priču sa Stefanom i pre ulaska. Ja sam ispao majmun koji ne zna ništa. Govorio sam joj da kaže. Ona je meni pričala da se zbrza i zaboravi, ona se izgubi kad dobije pitanje. Ja živim sa njom, i ona zna šta sme i šta ne. To što sam ja papuča, ona vrlo dobro zna šta je meni smetalo i na šta sam ludeo. Njen je problem što ona neće nikome da se zamera. Ja bih sto puta skočio, ali ona nije htela da se ja svađam. Mensur i ja smo krenuli da se svađamo za Lunin rođendan, bezveze. On je krenuo da vređa Anu, pa sam ja krenuo Minu" rekao je David.

foto: Printscreen

"Ja sam Ani govorio da primećujem bliskost između nje i Janjuša. Da li si rekla nekoj osobi "ja sam ga ostavila spolja da nađe sebi devojku napolju,a on ušao"? To mi je rekla jedna osoba iz Zadruge. Ana je gurala priču u oblande. Smešno je kako ste vas dvoje lagali. Ja sam Stefanu rekao da kaže. Ana Korać je bila druga osoba, pre i posle Davidovog ulaska. Nikada nikog Ana nije razuverila. Ana i Janjuš imaju sumnju na sebi. Nikog nisu ubedili da nisu imali ništa. "Nikad me nije izdala" - Janjuš je tom rečenicom sve rekao. To što oni nazivaju sprdnjom, to niko ne veruje. Što ti nju braniš? Ja sam tebe, Davide, uvek branio. Kad je objašnjavanje, Ana, moraš da budeš precizna i tačna. Vređanje Davida i Mensura je bilo strašno. Šta očekuješ, kad ti i Mina koje ste prijateljice iz života, šta se dešava tu? Kažu u pravu su David i Mensur. Ako se svađaju dva muškarca, to je vaša stvar. Same su žene između sebe odradile te stvari" rekao je Mića.

"Naravno da ne, nikome to nisam rekla. Niti su to moje reči, niti bi David našao devojku. David je znao kad će Stefan to reći. Ne znam šta je Osman imao da kaže da smo Stefan i ja bili zajedno. Ja nisam htela da se ta tema širi. Ja sam sa Mirkom imala super komunikaciju, njega sam zvala "ninjo", a posle klipa sa Mensurom sam krenula i njega tako da zovem. Ja sam posle uspomena, sve rekla. Totalno je prvi rijalti bio drugačiji, ja sam rekla da je cela sezona bila lepa. Nisam mislila na Janjuša. Mića mi je govorio da su napravili ljubavni klip za mene i Mensura, meni je to bilo smešno. David ako se svađao sa Mensurom, nije trebalo da mešaju mene i Minu" rekla je Ana.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir