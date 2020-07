IVA GRGURIĆ NA IVICI SUZA! Priznala da otac neće da se čuje sa njom zbog AFERE sa Šarićem: Njega je to ŠOKIRALO!

Pobednica Zadruge Iva Grgurić je otvorila dušu i priznala da se nije čula sa ocem, iako je imala kontakt sa maćehom Antonijom.

"Čula sam se sa braćom i sestrom, tu je bila i moja maćeha i moj otac. Direktno sa njim nisam, to mi je krivo... Imala sam potrebu da se čujem sa njim, on je meni najbitniji pored moje majke. Ne ide, ta očinska ljubav i ta muška ljubav mi je bila najpotrebnija. Kada sam bila na video pozivu, rekla sam Antoniji, maćehi da ga pozdravi i da ga mnogo volim. Mislim da je njega pogodilo ovo sve, kao i mnogi ljudi, koje je dotuklo i koje si plakali, tako da ja njega potpuno razumem. Jedva čekam da ga vidim i da odem u Osijek. On je teška osoba, mi nismo imali toliku jaku povezanost, ja sam imala dva meseca kada su se razveli. Ja baš, baš bliske roditelje nisam imala, ali se nadam da će nakon ovoga naši odnosi biti sve češći " kaže Iva i ističe da njen otac nije bio upućen u njene greške iz prošlosti, za šta je prvi put čuo na televiziji."

"On nije, to je njega šokiralo, jer on nije baš zbog toga... Ali mama jeste znala, i onda verujem da je to njemu bio šok, ali svi to trebaju prihvatiti, ja sam to prihvatila kao poruku. Ja sam to i rekla u "Zadruzi", da mladim devojkama, ženskim osobama, iako ima muških, da prosto ne skrenu tim putem, da idu i trnovitijim putem, ali će svakako bolje proći. Da im ne bude to prioritet, to je sve potrošno, a ono sve što je opipljivo, je pravo u nama."

