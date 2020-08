NIJE PRVI PUT DA MI OVO RADI! IMA ME U KANDŽAMA: Tanja kroz SUZE progovorila o Dušanu i deci! Pokrenut SUDSKI postupak!

Tanja Savić ispričala je sve o Dušanu Jovančeviću i svojoj deci koju je on odveo u Australiju.

Pevačica je istakla da se dogovarala sa mužem da deca budu malo kod nje, a malo kod njega, a on to nije ispoštovao.

"Jako sam se plašila da on to ne uradi. Ono čega se bojite, to može da vam se dogodi. On je meni jednom to uradio, ja ga nisam prijavila, trčala sam za decom. Tako će on imati vas u kandžama. Ovo je bio drugi i poslednji put, ovakve stvari ne praštam. Kako mogu da se osećam? Stoički to podnosim, ali nije prijatno. Majke koje su bile u ovoj situaciji znaju o čemu pričam", rekla je Tanja, pa objasnila kako je došlo do situacije:

foto: Printscreen/Glamur

"Došlo je do toga tako što je došlo do svađa. Postojao je dogovor da deca budu malo kod njega, malo kod mene. To mi je bilo jako čudno, osetila sam da se sprema nešto. Imam mnogo toga da kažem, ali zbog sebe ne želim da iznosim sve u javnost. Mnogo puta sam ga pokrivala misleći da će se vratiti sa decom, ali to nije ispunjeno. Smatram da treba da mi se pomogne, nikada nisam otimala decu, nikada to ne bih uradila, samo bi čovek bez srca. Deci pravi veliko zlo, to su mala deca od 8 i 10 godina, ja vidim koliko sam im ja potrebna. Ne mogu da kažu ono što misle, uvek je tu neko ko sluša, razumite me da mi teško pada što ne mogu da se čujem sa njima. Sada su u periodu gde mogu budu podređeni manipulaciji."

foto: Printscreen/Glamur TV Happy

"Srce mi je na mestu jer sam se danas čula sa njima, vidim da oni kriju, ne smeju da puste osmeh, jer ko zna šta taj otac priča o meni. Ne smem puno da pričam, sudski postupak je pokrenut. Ja sam donosila novac u kuću, živeli smo na kiriji, plaćala sam stan jer nije želeo da se bilo šta kupi u Srbiji. Prema deci je fenomenalan, ali je posesivan, ne voli da ja posvetim pažnju svojoj deci. Nikada ništa ružno nisam rekla, 11 godina sam u braku sa Dušanom, čekala sam do ivice... Želim da prvo naše vlasti srede sve, ja želim što pre da vidim svoju decu. Mene pitaju kako 11 godina trpim, a ja samo želim dobro. Veliki je greh kada nekog voliš, daš srce i neko ti to uradi. Budite pametne žene, ne odustajte", zaključila je Savićeva u emisiji "Glamur".

foto: Printscreen/Glamur

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Glamur

Kurir