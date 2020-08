NE RADI MI ŽELUDAC, BODU ME U NOGE JER U RUKE NEMAJU GDE: Zerina Hećo otkrila kako se oseća: Kad me ne bude, ne PLAČITE!

S obzirom da je ova fotografija izašla već , evo da se i ja oglasim. Znate vi da ja nikada ne sutim, i da je kod mene sve transparentno. Prvo da me žalite NEĆU , ovo je fotografija BORCA. Ok ne mogu na noge, ok imam anoreksiju, šećer , aritmiju, depresiju, kolaps organizma, dehidraciju, Stokholmski sindrom, traume,nalaze biopsije čekamo, markere radimo sutra OPET! Jer jbg valja dokazat narodu da si bolestan fizički. Jer POJEDINCI se sprdaju sa tim. Ništa fizički ne radi trenutno, ni crijeva ni želudac , bodu me u noge jer u ruke nemaju gdje više, ALI DIŠEM, još uvijek disem, i radi MOZAK. Jucer je bila godišnjica mom ocu , Mašić Rasimu, nisam mu otišla na mezar, jer nisam mogla, ali usnila sam ga. Rekao mi je u snu: “Bog zna da govoriš istinu, ja znam da govoriš istinu , digni se , moraš , ti si Božiji vojnik! Čekam te, doći ćeš mi, ali prvo moraš sve da obavis.” Pomilovao me po licu i okrenuo se. Nikada ga nisam tako jasno vidjela. NIKADA. Vidite meni se desio ŽIVOT , i nije samo meni , ja sam samo ona koja je javno pokazivala svoje emocije, a krila istinu. Lutala, a krila bol. Smijala se, a u sebi plakala. Sad je došlo vrijeme da kažem sve, jedan dio na sudu , a drugi dio u knjizi, ako Bog da, da je zavrsim. Zahvaljujem se @rtvpink , koji su me nosili do one stolice, koji su mi rekli stisni zube i reci istinu , moraš zbog Sarah, moraš da se branis, pa su me sa iste odnjeli u hotel,dali medicinsku pomoć , i uz pomoć NEKOGA, sam prevezana u Sarajevo. Zahvaljujem se svom advokatu Nikoli Travici javno koji je svakodnevno u mom slučaju i koji se bavi ovim, koji poziva i ljudski i da pita kako sam pored svoje profesije. Dok disem i živim borit ću se , a kad me ne bude ne plačite i ne kukajte, pogotovo lažni prijatelji, i ne dolazite na sahranu/dzenazu da se slikate jer nema potrebe. Neću vam dozvoliti ni mrtva da budete blizu mjesta gdje ležim, ma kad god to bilo. Mnogi su mi okrenuli ledza , a ljudi koje i ne poznajem su uz mene. E za njih se i javljam. Za sve žene, majke, očeve, sinove, kcerke, za sve vas , koji ste prošli ili PROLAZITE, ja Zerina Hećo ću da budem vas glas. Hvala vam! A ovima losima samo kažem: “Neka vam Bog pomogne! Amin”

