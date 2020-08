BOLJE DA MI JE PUCAO U GLAVU NEGO ŠTO MI JE OVO RADIO! Zerina ostala TRUDNA sa Dadom, a onda pokazala dokaz da nije LUDA

Zerina Hećo je ispričala kako ju je Dado Glišić snimao dok ju je tukao, a onda ispričala da je doživela i spontani.

"Bolje da mi je pucao u glavu i ubio me nego što mi je ovo radio. Znao je da snima kada me pretuče, moje reakcije na to. On sve to ima u telefonu. Ja nisam znala da snima, tek kasnije kad sam primetila bilo mi je svejedno. To okruženje mi je postalo normalno. Godinu i po dana je bilo zlostavljanje. Njegova majka, otac i brat su prisustvovali kad me je zlostavljao. Kada me je ostavljao samu, proveravao je na kamerama sve detalje šta sam radila.", rekla je Zerina pa dodala:

"Dobijala sam batine kad sam mu pričala da me vara. Pričao mi je da lažem, a onda sam dobila batine. Poslednje velike batine koje sam dobila bilo je u studio koji je izolovan, uvukao me je i bacio na pod i petama me je udarao po glavi, leđima i nogama. Molila sam ga da prestane, on nije stajao dok nije izgubio snagu da me tuče. Znao je da me pita hoću li još. Davao bi mi tablete za smirenje.", završila je Zerina u emisiji "Specijal" pa otkrila da je bila kod doktora.

"Nisam luda, imam problem ali nisam luda. Dobila sam terapiju da pijem. Opet sam se javila dokoru kad se stanje pogoršalo, ja sam se tu osetila još gore, ali videla sam da me vara. Ja se opet javljam doktoru jer mi on priča da sam luda. Doktorka povećava terapiju i daje mi tablete za spavanje. Nakon toga, ja saznajem da sam u drugom stanju, saznala sam kad sam dobila spontani. Kada smo došli u Banjaluku on je nastavio da me maltretira. Pretukao me je, njegov otac je došao po mene i odveo me je kući.

