DUŠAN TANJU UCENJUJE INTIMNIM SNIMKOM, A KOLEGINICE U ŠOKU: On je od te žene živeo, kuću je nosila! A evo što se snimala

Pevačica Tanja Savić već mesecima prolazi kroz pravi pakao u borbi da ponovo vidi svoje sinove koje je, kako je ona rekla, bez njenog znanja njen suprug odveo u Australiju, gde se i sada nalaze. Nedavno je u medijima osvanula informacija da joj suprug navidno preti intimnim snimkom, te su celu situaciju prokomentarisale pevačicine koleginice.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, mnoge javne ličnosti dale su podršku Tanji.

- Naravno da štitim žene i te fore "Što se snimala", pa da je neko znao gde će pasti, ne bi hodao. A i ako imaš poverenja u partnera i otac je tvoje dece, valjda misliš da to neće zloupotrebiti. Ovo je znak upozorenja za sve žene koje više gledaju kako će svadba da im izgleda i kakvu će haljinu da nose nego za koga se udaju. Njoj želim da se to što pre završi i sama sam roditelj i ne mogu da zamislim da mi neko zabrani da vidim decu, a tek da ih odvede, to mi je jezivo - rekla je Goca Tržan.

foto: Printscreen/Kurir televizija

- On je od te žene fantastično živeo, ona je tu kuću nosila i u tom smislu nepoštovanje postoji od samog početka i ne treba tu ženu posle svega da ucenjuješ. U ovom slučaju bi on trebao da plaća njoj alimentaciju, a ne ona njemu. Ja sam uvek na strani žena, ne samo zato što je osnova u praštanju, suštinu ne znam, nikad ne znaš šta je u glavi tog muškarca i Tanje Savić, šta se zaista dešavalo u toj kući - rekla je voditeljka Sanja Marinković za Vikend premijeru.

foto: Damir Dervišagić

