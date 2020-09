NISAM ZNALA U ŠTA SE UPUŠTAM! Tržanova iskreno u BRAKU sa Rašom, a ovako reaguje kad joj pomenu Marinkovića!

Gordana Tržan i Raša Novaković venčali su se 20. septembra 2015. godine, a pevačica otkriva da joj je sve lepše i lakše kad su zajedno.

Pet godina braka slaviće skromno, a kako kaže, u odnosu koji su izgradili ona nije nesigurna.

- Planiramo da proslavimo mirno i skromno i intimno. Nisam znala u šta se upuštam, ali svakako bih mnogo propustila da se nisam prepustila. Nema garancije ni za šta, pa ni za ljubav, tako da ja uživam u trenutku koji sada živim. Dug je život. Ko zna sta sve može da se desi. Ljubomora nikako nije zdrava. A ni potrebna u vezi. Ne pregledam mu telefon i ne zanima me šta u njemu ima. Ta vrsta nesigurnosti i straha je meni strana. Socijalne mreže nisu realnost i zato ih ni on ni ja ne shvatamo ozbiljno. Socijalne mreže su nam posao i to je sve.

foto: ATA Images

Koje svoje osobine primećujete kod ćerke Lene i da li ste Raša i vi strogi roditelji?

- Lena je tinejdžerka i mnogo moramo da radimo na našem odnosu i na njenom vaspitanju. Ne želim joj svoje osobine, želim da bude svoja i to najbolja verzija svojih osobina i na tome najviše radimo. Jesmo strogi oboje, ali smo takođe i otvoreni jer preterana strogost uslovi decu da više lažu roditelje. A mi želimo da ima toliko slobode da se prvo nama obrati ako ima bilo koji problem.

Neretko ste pričali o pokušajima da zatrudnite, i ne odustajete. Šta biste poručili ženama koje se bore da ostanu u blagoslovenom stanju baš kao i vi?

- Budite svesne svoje žrtve i ne dozvolite sebi da taj teret nosite same. Čovek koji nije tu da vam pruži ruku u situaciji kada ste ranjive ili razočarane, nije vam potreban. I budite snažne i zahvalne na životu, radujte se, ne bojte se, smejte se, ne žalite za propuštenim. Verujte, verujte da ste dostojne ljubavi i pažnje i ako se ne ostvarite kao majke, da ste dovoljno žene i ako nemate snage za žrtvu. I volite...

Ivan Marinković je izašao iz rijalitija, da li je pokušao da stupi u kontakt sa Lenom i ukoliko pokuša kakav je vaš stav?

- Sledeće pitanje.

foto: Printscreen/Happy

Pandemija korona virusa već dugo traje, samim tim nema nastupa. Koliko vam nedostaje komunikacija sa publikom i kakvi su dalji planovi?

- Da ne biste pisali kako kukam da nemam šta da jedem, odlično je sve. Baš je divno što nemamo nastupe i posao mi nimalo ne nedostaje, fuj, kakav posao, kakvi ljudi, kakvi koncerti?! Nek ovo potraje što duže.

Kako ste iskoristili slobodno vreme?

- Kuvala sam puno, jela što manje, trenirala, vozila bicikl, šetala, čitala, prečistila sve police i ormare. Kao i svi uostalom.

Pre 25 godina ste snimili prvi album sa grupom “Tap 011”, dok ste pre 21 godinu snimili prvi samostalni album. Da li ste se nekada pokajali što ste napustili “Tap 011” i kakva sećanja vas vežu za taj period?

- Nisam se pokajala, imala sam i još uvek imam iza sebe dve karijere koje traju i dalje me hrane. Sve odluke koje sam donela su moje i dovele su me do ovog statusa koji imam. Pa i one pogrešne ne bih menjala jer su me nečemu naučile.

Pred kamerama delujete kao jaka i samosvesna, snažna žena. Kakvi ste privatno, rasplačete li se često?

- I privatno sam jaka. Samo sam i nežna i osetljiva prema onima koje volim i poštujem. Ne plačem često. Plačem češće kad me nešto obraduje, a vrlo retko kad sam povređena.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: ATA Images

