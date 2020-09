ŽIVOTNO JE UGROŽEN, KOLENO MU SMRSKANO, OPERACIJA TRAJALA 8 SATI: Jovičina sestra iznela UŽASNE detalje saobraćajke!

Bivši učesnik rijaliti programa Jovica Putniković doživeo je tešku saobraćajnu nesreću nakon vožnje motorcikla.

On je prevezen u bolnicu i trenutno je u šok sobi. Jovičina sestra Nevena je otkrila u kakvom stanju je njen brat, kao i detalje nesreće za "Telegraf".

"Nije preleteo preko auta, nego je svom snagom, silinom udario u auto. Slomio je desnu lopaticu, desnu ključnu kost, nadlakticu, podlakticu desnu. Ima neku ranu na vratu, blizu aorte. Sinoć su mu radili dijagnostiku da li je aorta dobro. Ne sme da bude povređena ni najmanje", rekla je Nevena i nastavila:

foto: Screenshot

"Polomio je levu podlakticu, levu nadlakticu, prvo rebro kod srca, sa desne strane, poslednje i pretposlednje rebro... Sinoć je rađena operacija nogu koja mu je trajala preko osam sati. Pokušali su da mu stabilizuju nogu. Koleno i potkolenica nema. To je smrskano, to su mi juče rekli doktori. Koleno mu je kao prašina. Nema ničega od kolena. Noga je razvaljena cela, sve je pokidano. Stavili su mu šinu na nogu, to jest na butnu kost..."

Nevena je otkrila da joj je brat u šok sobi na intenzivnoj nezi.

"On je i dalje životno ugrožen... Ja sam ga bukvalno videla na 10 sekundi, dali su mi da uđem. Rekla sam mu da ga volim, da će biti dobro. On mi se samo nasmejao. Zna gde je, zna šta se desilo. Bio je skroz svestan... Čeka ga još puno operacija, što se noge tiče. Treba i ruke da mu operišu, ja mislim da će mu staviti šine na ruke, pošto su podlaktice isto u jako lošem stanju", ističe Nevena.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Telegraf, Foto: Kurir

