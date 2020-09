HIT! MEMEDOVIĆ DOBIO NEOBIČAN PORTRET: Umetnik Pijanista napravio voditelja od PLASTIČNIH FLAŠA! (FOTO)

Portrait of @jovanmemedovic that I’ve made out of 4000 plastic bottles for the World Rivers Day! “SAVE OUR HOME” Belgrade, Serbia 2020. #usracuse #muralsdaily #artwork #artist #pijanista #streetart #streetartist #streetartofficial #globalstreetart #streetarteverywhere #streetartglobe #instaart #serbia #belgrade #beograd #srbija #festival #streetartfestival #runawayinternationalstreetartfestival #art #thouart #tmoua #instaart #saveourhome #ecology #rivers #worldriversday #jovanmemedovic #samoprirodno #plasticbottles photo // @pera.kojot.super.genije.13

