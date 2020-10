NIKADA NISAM POSUMNJALA, TO JE BILA PRAVA LJUBAV: Ljupka iskreno o bišem partneru, emocijama, a evo da li je spremna za NOVU VEZU!

Pevačica Ljupka Stević i dalje je u žiži interesovanja zbog incidenta koji je imala sa bivšim partnerom, generalom Dragišom Simićem kada mu je polupala dva skupocena automobila.

Ljupka ovih dana otovoreno priča na tu temu, a sada je otkrila da li je nekada posumnjala u ljubav sa Dragišom, koji je inače oženjene.

"Nikada, to jeste bila ljubav. Prevazići ću sve. Ne dam na sebe, ne dam da ništa ubije moj vedar duh. Nijedna žena ne bira da bude prevarena, da je neko izda", priča pevačica.

foto: Pritnscreen/Premijera

Na pitanje da li se plaši da se ponovo zaljubi ili da je možda izgubila veru u ljubav nakon svega, ona odgovara:

"Nemam strah od ljubavi, ali sada ne razmišljam o tome. Pustiću vreme da odradi svoje, i odradiće, ja sam u to sigura", kaže ona, a potom se osvrće na lupanje automobila koji su u vlasništvu Dragiše.

"Ja nisam imala izbora u tom trenutku. Samo sam odreagovala na njegovu reakciju, da je on drugačije postupio, to se ne bi dogodilo. On je jedini krivac u svemu ovome što je odreagovao na pogrešan način", smatra Stevićeva.

Društvene mreže i dalje su preplavljenje raznim pošalicama na račun Ljupke i njenog postupka, ali ona ističe da joj to ne smeta.

"Već sam rekla da je neko ko je vedrog duha, i niko ne može u meni da ubije to dete. Veseljak sam u duši. Nisam očekivala nikakvu podršku ljudi, niti da će neko da me kudi, samo sam išla srcem, a neki su okrenuli to na šalu i ne smeta mi", zaključila je Ljupka u emisiji "Premijera".

foto: screenshot Kurir TV

Kurir.rs/I.B.

Kurir