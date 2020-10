SMRŠAO SAM 200 KG, A I DALJE SAM DEBEO! Marko Kon sad živi na ZALOGAJIMA hrane, a uz ovaj TRIK SAVET nema šanse da ne smrša

Muzičar Marko Kon je ceo život na dijeti! Kompozitor i pevač probao je sve režime ishrane da bi stesao liniju, ali bezuspešno. Kad se uzmu u obzir sve njegove dijete, do sada je ukupno smršao čak 200 kilograma!

Međutim, kad god brzo izgubi kilažu, suvišni kilogrami mu se lako vrate. Najviše do sada je imao 152 kilograma, a jednom je u cugu skinuo čak 36.

- Jao, stalno sam na nekoj dijeti. Trenutno imam 128 kilograma, nadam se da ću nastaviti da ih gubim. Kad se saberu i oduzmu sve moje dijete, smršao sam sigurno 200 kilograma u životu! Nažalost, to se sve vraćalo, ali ne odustajem -kaže Kon.

Prema njegovim rečima, u poslednjih nekoliko meseci tragao je za ishranom uz koji se mršavi ma da mu prija.

- Nisam od ljudi koji mogu da jedu balansirano! To preporučuju nutricionisti. Osećam stalnu glad i onda kršim dijetu! Ako mi dozvole zalogaj pice, uzeću odmah celo parče. Shvatio sam da ili jedem sve i mnogo ili gotovo ništa - priča Kon i objašnjava kako to izgleda u praksi:

- Mesec dana sam bio vegan i živeo sam na supama od povrća. Posle sam ubacio malo jogurta ili pavlake u čorbu. Nije bilo radosti u toj ishrani, ali mi nije bilo ni teško. Naredni mesec probao sam keto dijetu, u kojoj se jedu masna mesa, i to mi je prijalo! Lepo se gube kilogrami, a pun sam energije. Najmanje sam osećao glad s tom ishranom. Trenutno je, kako kaže, na nekoj svojoj dijeti koju naziva malo jedem".

- Bio sam nedavno na ručku sa Ognjenom Amidžićem. Naručio sam goveđu supu i u tanjiru ostavio rezanca, a on je jeo rižoto s lignjama. Uzeo sam jednu kašiku od njega. Ujutru pojedem samo pola tostiranog hleba s nekim laganim namazom, za večeru nekoliko zalogaja, na primer pirea ili pirinča... - otkriva Marko, a na pitanje da li se dobro oseća s obzirom na to da ne unosi dovoljno kalorija odgovara: Ljudima deluje da je to malo hrane, ali meni je dovoljmo. Imam dosta masnih rezervi. Mogao bih 50 dana ništa da ne jedem i normalno da funkcionišem. Pomekad gricnem i nešto slatko, na primer, jednu čokoladnu dražeju sa kikirikijem. Planirami to da izhacim!

Evo šta jede Marko Kon DORUČAK: Jedno parče tostiranog hleba, namazano humusom. UŽINA: Hladan crni čaj sa limunom, bez šećera. RUČAK: Četvrina pljeskavice ili grilovana piletina. VEČERA: Kašika pire krompira. TRIK SAVET Za doručak, ručak i večeru jedite 150 grama grilovanog belog pilećeg mesa i 300 grama zelene salate, makar dve sedmice. Nema šanse da ne smršate.

