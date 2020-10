TANJA SAVIĆ ODLAZI IZ SRBIJE! Pevačica poslala VAŽNU poruku iz aviona! Danas pravim plan kako da POBEDIM ZLO! (FOTO)

Tanja Savić objavila je novu fotografiju na Instagramu iz aviona i otkrila da leti iz Beograda.

Pevačica se uputila u Cirih, a pored svega što joj se dešava sa porodicom, ostala je nasmejana.

"Živa, zdrava, prava i pored svega što mi se dešava nasmejana i srećna. Srećna jer sam u miru sa sobom. Konačno je prestala kontrola nad mojim životom. Ono sto me drži je to sto toliko zelim da zagrlim svoje sinove i da im nadoknadim ljubav za koju drugi misle da mogu da nam je uskrate. Jeste da nas kilometri dele, ali ja toliko osećam njihovu bezgraničnu ljubav. Nikakve okolnosti ne mogu da poremete moj unutrašnji glas koji mi ipak govori da je sve u redu sa njima. Mi smo spojeni ljubavlju i kada smo miljama daleko. To je nevidljiva nit izmedju majke i deteta. A vidim da i dalje ima zla oko nas. I to me jako nervira.To zlo mora da se iskoreni. Da se počisti. Da se pobedi. Ali kako? Tako što ćemo ignorisati zlo. Kao da ne postoji. A zlo to ne voli. Fokusirajmo se na nešto lepo da bi se zlo ugušilo, a potom nestalo. Ja danas pravim plan "kako da pobedim zlo. Šta vi danas radite?", napisala je Tanja.

Podsetimo, Tanja ima problem zbog toga što tvrdi da joj je muž Dušan Jovančević bez njene saglasnosti odveo decu u Australiju.

