UHAPŠEN POZNATI KASKADER: Uroš Ćertić u PRITVORU zbog oružja!

Najpoznatiji srpski kaskader Uroš Ćertić uhapšen je krajem septembra zbog posedovanja oružja i trenutno se nalazi u Centralnom zatvoru u Beogradu, ekskluzivno saznaje Kurir.

foto: Filip Plavčić

Jedan od naših najtraženijih glumaca za ekstremne scene u filmovima završio je iza rešetaka pre nepune dve nedelje. Bivšeg učesnika "Velikog brata", "Parova" i "Zadruge" naš izvor video je u pritvoru pre nekoliko dana, kada mu je u posetu došao stariji muškarac, za koga se pretpostavlja da mu je otac. Uroš se prilikom razgovora s tim čovekom ponašao sasvim normalno, tvrdi naš izvor, ali dodaje da je bilo primetno da je nervozan. Međutim, uprkos tome, kaže da je sasvim pristojno razgovarao, nije bio bahat niti bezobrazan.

foto: Printskrin YT

Iako gotovo nikome od ljudi bliskih kaskaderu i onih s kojima je bio u rijalitiju nije poznato da je završio iza rešetaka, uspeli smo nezvanično da saznamo o čemu je zapravo reč. Kako kažu naši izvori, razlog zbog kojeg je policija lišila slobode Uroša jeste navodno nelegalno posedovanje pištolja. On nije uspeo da nam odgovori na više pitanja i detalja o njegovom hapšenju, ali nam je rekao da je kaskaderu istražni sudija Višeg suda odredio zadržavanje do 30 dana. Tokom istrage biće urađeno veštačenje oružja, kao i prikupljanje drugih dokaza i saslušanje svedoka. Takođe, ono što je pouzdano tačno jeste da se to desilo krajem prošlog meseca, što potvrđuju i društvene mreže, na kojima je Ćertić poslednju fotografiju objavio 29. septembra.

foto: Printscreen Instagram

Urošu će biti suđeno prema Zakonu o oružju, donetom 1. juna 2017. godine. Za posedovanje naoružanja u ilegalnom posedu predviđena je kazna od dve do 12 godina zatvora.

Ušao pa pobegao Ćertić proveo četiri dana u "Parovima" foto: Printscreen/Happy Interesantno je da je Uroš samo nekoliko dana pre hapšenja ušao, a ubrzo potom i izašao iz "Parova". Kaskader je 20. septembra ušao u vilu u Zemunu kao ravnopravni učesnik, ali je posle svega četiri dana tražio da izađe jer nije mogao da izdrži u zatvorenom prostoru. Produkcija ga je, naravno, pustila, ali će morati da snosi sankcije koje su predviđene zbog svojevoljnog napuštanja rijalitija.

Od Holivuda do rijalitija Karijeru počeo u "Velikom bratu" foto: Printscreen Uroš Ćertić je najpoznatiji srpski kaskader u Holivudu koji je radio u preko 50 filmova i serija. Rođen je 8. juna 1982. godine u Beogradu. Živeo je na Dorćolu, a 1995. godine s majkom se preselio u Kanadu. Na nagovor druga počeo je da radi kao statista i maneken, pa su ga filmski kaskaderi uzeli pod svoje. Prvi honorar zaradio je u seriji "Smolvil", a potom je igrao u filmovima "Nemoguća misija 4", "Noć u muzeju 2"... U Beograd se vratio 2012. godine, a već sledeće je ušao u kuću "Velikog brata". Rijalitiji su mu se posle toga osladili, pa je 2015. ušao u "Parove", a 2017. godine u "Zadrugu".

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić - Jelena Spasić/

Kurir