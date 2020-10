JOVANA JOKSIMOVIĆ PRIČALA O ĆERKAMA: Ne dam Ani i Srni da me šminkaju, neću da im budem ZAMORČE!

Jovana Joksimović se pojavila prvi put u javnosti posle prekida saradnje sa TV Prva i zablistala na crvenom tepihu. Voditeljka je pre dve večeri došla u jedan prestonički lokal, na događaj koji je organizovala njena prijateljica Emina Jahović.

Dok mnogi ljudi nakon što ostanu bez posla nisu preterano raspoloženi za druženje, kod Jovane je obrnuto. Ona se odlično oseća, a tako i izgleda. Jovana je u restoran došla među prvim zvanicama i nije skidala osmeh sa lica, a odevna kombinacija za koju se odlučila - crni oversajz sako uparen sa širokim pantalonama iste boje i štiklama - istakla je njenu vitku figuru.

Međutim, voditeljka nije bila raspoložena da priča o poslu, pa je kratko rekla:

- Nemam šta da komentarišem, pričaću kada za to dođe vreme. Osećam se baš kao što i izgledam - rekla nam je Jovana kroz smeh, a kada smo je pitali gde je njen suprug Željko, otkrila nam je da je ona kod Jahovićeve došla poslovno.

- Znate šta, ja večeras radim. Nisam došla privatno, malo ću Emini da pomognem na bini - kazala je Jovana.

S obzirom na to da su ona i pevač pre nekoliko dana imali povod za slavlje - treći rođendan bliznakinja Ane i Srne, pitali smo Jovanu kako je protekla proslava i kako su ćerke. Tada se voditeljka raspričala jer su joj pitanja o deci izgleda omiljena.

- Odlično je protekla proslava. One su dobra deca, baš kao i Kosta. Vole sve što vole i druge devojčice, a to je, naravno, i šminka. Kada uđete u prodavnice igračaka, imate i šminku za decu. Ali ja im ne dozvoljavam da mene šminkaju, da im budem zamorče (smeh). Objasnila sam im da treba same sebe da nauče da šminkaju - rekla nam je voditeljka kroz smeh, a potom dodala da je postala stručnjak za dečju garderobu.

- Ni Željko ni ja sebi dugo, dugo nismo ništa kupili. Ja kupujem samo deci. Nama donese neki dizajner nešto da isprobamo, pa onda kupimo sebi. Ali ovako, da odem u šoping, ne pamtim kada sam to uradila. Najviše volim da kupujem za moju decu, volim da su uvek lepo obučeni. Postala sam stručnjak za dečju garderobu, materijale. Pa ko ima pitanja, mogu da ga posavetujem - rekla je nasmejana voditeljka.

Mama u provodu Ivan čuva dete, Jelena uživa foto: Adria Media TV Jelena Tomašević blistala je na Emininoj žurki, ali bez supruga Ivana Bosiljčića. Kako kaže, razlog za to je što i njoj treba malo vremena za sebe. - Ljudi nas doživljavaju kao neki mnogo romantičan par, a mi smo u stvari vrlo praktični. On večeras čuva dete, a ja sam malo izašla. To nam je najbolji poklon, da pričuvamo dete kada ono drugo hoće da izađe negde.

