MAJA USKORO U 4. MESECU TRUDNOĆE: Pevačica bila u ŠOKU kad je saznala, a reakcija njenog muža je kao i SVAKOG BUDUĆEG OCA!

Maja Šuput iznenadila je sve pratitelje na Instagramu i objavila veliku vest da je trudna.

Popularna pevačica otkrila je detalje iz prva četiri meseca trudnoće.

"Fali mi još pet, šest dana do četiri meseca. To je neverovatno, kada dođeš u to neko stanje, onda počneš da brojiš dane, a kamoli nedelje. Sad su skoro četiri meseca i ne mogu ti reći ništa spektakularno, osećam se identično. Ne mogu znati koliko sam srećna jer nisam proživela te "mučne dane". Moje prijateljice i zovu da pitaju kako nisam povraćala i kako me baš to potrefilo" opisuje Maja.

foto: Printscreen Instagram

Od objave statusa na Instagramu već je zaradila gotovo 100.000 lajkova, a čestitali su joj brojni poznati Hrvati.

"Moram priznati da je to šok. Koliko god si ti spreman u životu na neke stvari, ali taj dan kada se to dogodilo ja sam baš bila u šoku. Ne mogu ti to opisati, kao da si mutav, evo. Svakako je pomogao onaj moment kad na ultrazvuku vidiš da se tamo nešto miče, a pogotovo sada s tri meseca kad vidiš baš bebu" ispričala je Maja kako je reagovala kad je saznala da će postati majka, a opisala je i reakciju supruga Nenada Tatarinova:

"On je počeo da plače, kao i svaki pošteni budući otac. Ali to je baš bilo lepo, prvi put sam videla da čovek plače" ispričala je Maja i istkala da je stalno gladna.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/INMagazin

Kurir