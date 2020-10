GLAVU BIH MU RAZBILA! Aleksandrina majka ogorčena na Filipa Cara: Zdravlje mi je poljuljano, ne dao Bog da se OBRAČUNAM sa njim!

Aleksandra Nikolić i Filip Car nekoliko puta dnevno raskidaju i mire se, te se povodom cele ove situacije oglasila njena majka.

"Moja Aleksandra se zaljubila, ja to jasno vidim, ali ne mogu da shvatim kako dozvoljava da je kinji. Filip je manipulator, njemu je važno da je u kadru, a na koji način to nije važno. Pati mi ćerka, smršala je, vidim da nije kako treba. Želudac me boli od stresa, mnogo se nerviram, ne spavam uopšte, zdravlje mi je poljuljano", požalila se Slovenka.

"Verujte mi, da sam tamo i da je uvredi onako ispred mene, ja bih mu glavu razbila. Na šta liči da tako kažeš devojci sa kojom si u vezi?! Ne možeš kao muškarac da uvrediš bilo koju devojku, a kamoli onu sa kojom kao imaš nešto. Ja podržavam sve što moje dete čini srećnom, ali Filip je ne čini srećnom, već sasvim suprotno."

"Nerviram se što ona nema svoje ja, nego je on vrti kako hoće. Kako bi bilo Filipu da gleda da neko na takav način vređa i ponižava njegovu sestru, je l' to lepo tako? Kaže da ne može da bude sa njom ako nemaju odnose, van pameti je da tako nešto izjavi. Ma, ne dao Bog da sam tamo da se obračunam sa njim", dodala je Aleksandrina majka za "Star", a prenose mediji.

"Prvi on pokreće teme i daje raznorazna imena Aleksandi, a za sve to što tvrde i te kako mogu na sudu da završe. Kažu ne važi se to što se kaže u rijalitiju, a gde se onda važi, milioni ljudi to gledaju i slušaju. Mnogo se nerviram, kažem vam, imam problem sa želucem, nesanicom, ma sve na nervnoj bazi!"

