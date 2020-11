BIVŠA KRALJICA SILIKONA 3 GODINE BILA KRISTIJANOVA VANBRAČNA ŽENA: Lagao je da me VOLI! Čuvam snimke, posećivala sam ga u ZATVORU!

Tijana Đuričić, nekadašnja kraljica silikona, ispričala je da je bila u tajnoj vezi sa Kristijanom Golubovićem, kao i da ga je pune tri godine posećivala u zatvoru.

Ona tvrdi da ju je žestoki momak nadležnima u Zabeli prijavio kako vanbračnu suprugu.

foto: Dragana Udovičić

"Kristijan mi je upropastio život. Čekam da me pomene u Zadruzi, pa da objavim sve snimke koje čuvam. Godinama me je lagao da me voli. Snimala sam ga kako priča da jedva čeka da mu dođem u posetu i da me obožava. Čak je hteo i dete sa mnom", rekla je Tijana Đuričić.

"Pričao mi je da mu je supruga Ivana samo paravan za medije. Mene je prijavio kao vanbračnu suprugu. On zapravo nema ženu, samo ja sam mu dva puta nedeljno pune tri godine dolazila u posete u Zabelu, a ne Ivana. Slala sam mu pakete i novac za kantinu i peglala sam mu odeću", istakla je Tijana koja je smanjila silikone i promenila lični opis.

