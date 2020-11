KRISTIJAN JE HTEO DA MU RODIM DETE! Šokantne tvrdnje SILIKONSKE KRALJICE s kojom je Golubović bio 4 godine u TAJNOJ VEZI

Starleta Tijana Đuričić (29), poznatija kao „Kraljica silikona” tvrdi da je bila u tajnoj vezi sa Kristijanom Golubovićem (51) i da je on očajnički želeo dete sa njom, ali da to nije mogao da ostvari.

Naime, starleta je ispričala da je Kristijan bukvalno odlepio za njom i da je čak prijavio kao vanbračnu suprugu iako je oženjen, kako bi mogla da mu dolazi u požarevački zatvor "Zabela".

- Bio je zaljubljen u mene. Rekao mi je 1.150 puta da bi želeo da ima sa mnom dete. Nije tačno da sam ga jurila, kao što je to pričao u javnosti. Neka dokaže! Imam sve snimke u kojima mi govori da me voli, da jedva čeka da me vidi, da jedva čeka da mu dođem u posetu… Pisao je dodatne molbe upravi zatvora da mu dođem u posetu. Nisam imala ni utisak da ima ženu jer mu u poslednje vreme niko nije odlazio sem mene. Bila sam zaljubljena u njega, to sve stoji. Četiri godine, nije to mala stvar. Kakva Ivana? Ona ga nije posećivala. Zvao me je iz zatvora često. Njegova žena Ivana mu je pretila, pa je morao novcem da je utišava - rekla je Tijana. Veza je, kako navodi, pukla, kada je on letos izašao iz zatvora jer više nisu bili zainteresovani jedno za drugo.

