SVEKRVA TANJE SAVIĆ OBELODANILA SVE PREPISKE?! Dušanova majka poručila snajki: Znam da se bojiš mog jezika, sve će da se SAZNA?

Nakon što je navodno isplivala prepiska pevačice Tanje Savić i njenog supruga Dušana Jovančevića, koji je pre nekoliko meseci sa njihovim sinovima napustio zemlju i otišao u daleku Australiju, osvanula je još jedna šokantna prepiska.

Ovoga puta, u pitanju je navodno prepiska između Tanje i njene svekrve, Dušanove majke Ane, za koju je pevačica tvrdila da ju je vređala, omalovažavala i učestvovala u procesu odvajanja majke od dece.

"Možete samo da mi pljunete pod prozor. A to za otiske zuba sam sve ispričala policiji, samo što to Vi ne znate, dok Dušan nije bio tu... Ja sam rekla da je dete bilo jako besno, zato što je tata kući došao pijan i maltretirao njihovu majku i onda je sve to preneo na svoju decu, svu tu agresiju. Protiv mene, gospođo Ana, ne možete nažalost ništa. Ja ću nastaviti da se smejem i radiću na tome da dobijem svoju decu, a vašem divnom komšiluku ću otkriti sve o vama, tom istom komšiluku kom pričate da sam loša majka i da sam ostavila svoju decu. Neće Vas oprati ni Sava ni Dunav, neka Vam je sa srećom i sve najbolje Vam želim", sadržaj je glasovne poruke koju je Tanja navodno poslala svekrvi Ani, na šta je usledio njen odgovor, gde Dušanova majka, između ostalog tvrdi, da deci niko neće braniti da se čuju sa njom, ukoliko to požele i govori joj da ih ne laže.

"Ja ne slušam te tvoje zvučne poruke. Rekla sam ti da skineš šminku da se vidi to tvoje pravo lice. Sramota, javna ličnost da se služi sa takvim rečnikom. Kako ćeš jednog dana da pogledaš svoju decu u oči. Verujem da te ljudi vole, imaju od tebe korist. Niko neće da ti kaže istinu u oči. Dok traješ, traješ. Sve ću da dam u novine, od prvog dana kada si rodila dete. Šta si rekla u bolnici, šta se desilo kada si ga donela kući i ostavila. Posle ga vukla u noć za neku kaznu. Sećaš se? I sve posle toga šta se dešavalo. Sve pamtim, ja sam sve oprostila, ali ti me navodiš, sa tvojim ponašanjem, da to sve se sazna. Da ljudi konačno znaju istinu na koju ću se zakleti. A ti se zakuni da to nije istina. Da li je i za to moj sin kriv. Zadnja optužba, upropastili smo decu. Bravo z nas kada smo uspeli srušiti ono što si ti gradila devet i po godina. Majka decu vaspitava. Ovo je tek početak. ne javljaj mi se više. Ako deca požele da se čuju sa tobom, njima niko ne brani. Nemoj da ih lažeš. Ja znam da se ti bojiš mog jezika, ja samo govorim istinu. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada, ti već hodaš po ivici.", napisala je navodno Tanjina svekrva.

foto: Pritnscreen

