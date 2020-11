IŠAO JE U JAVNU KUĆU DA TRAŽI USLUGE! Tanja Savić šokirala izjavom o suprugu Dušanu Jovačeviću: Celu noć je tamo RADIO OVO!

PevačicaTanja Savić je ispričala da joj je suprug Dušan Jovančević uzeo svu ušteđevinu i da je posećivao javnu kuću i tražio usluge.

foto: Pritnscreen

"Ja sam onda kukala da mi vrati novac, jer je korona i ja nemam od čega da živim. Bila sam kod mame i tate, kao što sam i sad. On je meni na sve to rekao: "Ni za lek, da ti treba za lek, nikad, ni za lek nećeš da dobiješ tvoj novac nazad", rekla je Tanja.

Osim toga, Savićeva je istakla da ju je Dušan varao i to da je s*ksualne usluge u javnim kućama.

"On je meni padao na kolena, on je plakao, suze lio, majke mi. Otišao je u javnu kuću, da traži uslugu, i celu noć je devojci pričao o meni", ispričala je pevačica u emisiji "Magazin In".

foto: Pritnscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir