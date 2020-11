ZBOG NJEGA SA ROĐENOM SESTROM NISAM PRIČALA GODINU DANA! Tanja Savić privi put o tome kako ju je suprug Dušan ODVOJIO od porodice

Tanja Savić je priznala da je njen suprug Dušan Jovančević uspeo da je odvoji od porodice i posvađa sa svima, a da sa sestrom nije pričala godinu dana.

"Uspeo je, ja sa svojom rođenom sestrom nisam razgovarala godinu dana. Rekao mi je da mi rođena sestra pravi loš uticaj na mene, a moja sestra je anđeo, roditelji žele samo moje pare, to je govorio, a u stvari je govorio o sebi", rekla je Tanja.

"Uvek je jedan od postulata da te izoluje, sve drugarice nisu dobronamerne, roditelji su koristoljubivi, drugovi te stalno muvaju, niko nije dobar za tebe, samo on, onda si ti izolovana i radi šta hoćeš, jer nemaš svoj krug podrške", navela je Snežana.

Tanja se u emisiji prisetila i kako je otpočela njena ljubav sa Dušanom, koji je tada za nju bio najbolji muškarac na svetu.

"To je bilo prelepo, ja sam mislila da je mene sam Bog pogledao. Ljubav na prvi pogled, ludilo, odmah se osetila hemija, odmah smo pravili decu bukvalno. Sve je bilo idealno, ja nikad nisam doživela takvu ljubav, imala sam 23 godine, mlada i naivna. Mi kad smo se upoznali, to je bilo toliko lepo, ja to ne mogu da opišem, ali shvatila sam da je sve bila iluzija. Ja sam stalno tražila taj naš prvi period veze, ali od toga nema ništa", izjavila je pevačica u emisiji "Magazin In".

