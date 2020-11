CMOKNEMO SE, PA ŠTA?! Nataša Bekvalac priznala zbog čega ćerke ljubi u USTA, a onda otvorila dušu o LJUBAVNOM ŽIVOTU!

Nataša Bekvalac ne krije da najviše uživa u vremenu koje provodi sa ćerkama Hanom i Katjom.

Sada je pevačica priznala da još nije upoznala muškarca koji bi je zaintrigirao, ali ga, kako kaže, željno iščekuje.

Kakav je tvoj emotivni status?

- Na emotivnom planu, kod mene je jedna velika nula. Već dve i po godine nisam imala čak ni flert. Volela bih da kažem da sam barem to imala. Ali rekli su mi da je 2021. moja godina i da će mi se desiti sudbinska ljubav, da ću upoznati muškarca za ceo život. Pripremam se za to. (smeh)

Ako se to zaista desi, da li je moguć i četvrti brak?

- Teško da ću su opet odlučiti na brak, ali na ljubav uvek pristajem.

Nedavno su u medijima osvanule fotografije na kojima se ljubiš sa jednim muškarcem...

- Glupo mi je da to komentarišem jer je to moj prijatelj, a poznato je da se ja sa svojim prijateljima i prijateljima mojih prijatelja cmačem. Posebno kada su neke vesele večeri, kao što je bila ta. O tome da decu cmačem u usta ne treba da pričam. To je moja stvar, kao što je stvar svake majke kako će da ljubi svoju decu, a između ostalog i bliske ljude. Cmoknemo se, pa šta?!

Kako pandemija korona virusa utiče na tebe? Mnogi se žale da su se ugojili...

- Meni je ovo vreme dobrodošlo jer se trudim da ga hedonistički koristim. Prvo, nikada ranije nisam bila ceo dan sa svojom decom, a to je predivno iskustvo. Drugo, vežbam, divno se hranim, kuvam, odlazim ranije na spavanje… Ja sam, zapravo u 11 uveče bukvalno pokošena.

Nedavno si krstila Katju. Čini se da je taj dan bio idiličan, barem ako je suditi prema tvojim objavama na Instagramu.

- Svaki dan je idiličan sa mojim ćerkama. Ovo nije fraza, jer je poznato da ja nisam neko ko ulepšava stvarnost. Ja zaista živim izbalansiranim životom u kojem nema mesta stresu.

Da li se nekada posvađaš sa Hanom, u pubertetu je?

- Hana i ja se nikada nismo posvađale. Prihvatila sam da je njena generacija nova, a tek Katjina... Pokušavam da kao roditelj nađem balans između onog što je moderno, onog što svi rade u njenim godinama i onoga što ja smatram ispravnim i za sada nemamo problema.

