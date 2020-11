NATAŠA ME NE KUDI, ZATO SE DOBRO SLAŽEMO! Bekvalčeva sestričina otkrila da je labilna osoba: Progovorila o odlascima kod PSIHOLOGA

Sara Šekularac, poznata kao Zoi je otvoreno progovorila o brojnim temama koje su interesovale pripadnike sedme sile, a, između ostalog, osvrnula se i na odnos sa tetkom Natašom Bekvalac.

"Ne tražim savete od nje kada je o muzici reč jer smo u potpuno drugačijim muzičkim pravcima, a i drugačija su vremena danas u odnosu na to kad je ona počinjala karijeru. Inače, ne volim da tražim preterano mnogo savete od drugih jer sam labilna ličnost, pa kad čujem različita mišljenja potpuno se pogubim, tako da se držim toga da ako ću već da napravim problem nek ja budem ta koja je to nešto odabrala. Osim toga, Nataša me ne kudi mnogo, pa se zato dobro i slažemo ", izjavila je pevačica, da bi potom skrenula priču na tetovaže.

Zoi je istakla da trenutno posećuje psihologa,

"Trenutno idem kod psihologa i napredujem. Radim na sebi u svakom smislu. Mislim da je to jako bitno i da svako treba da ide kod psihologa jednom u dve-tri nedelje jer je u pitanju osoba koja je plaćena da te sasluša i ne osuđuje. Meni je to skroz okej. Moji problemi nemaju veze sa ljubavlju nego sa onim stvarima koje svi vučemo za sobom tokom celog života i guramo ih pod krevet, pa kada sve to ispliva moramo da ih rešimo. Smatram da je najbolji lek za depresiju rad, a kako toga nema mnogo zbog pandemije korona virusa problem je izboriti se sa samim sobom", dodala je Zoi.

