ZNAM DA ĆU SE PONOVO UDATI, NISAM IZGUBILA VERU U LJUBAV! Dajana Paunović progovorila o svemu, pa otkrila da li je ZALJUBLJENA!

Dajana Paunović kaže da nema nameru da se vraća u muzičke vode jer u voditeljstvu odlično pliva.

U intervjuu za Kurir voditeljka Jutarnjeg programa televizije pričala je o svojoj odluci da prekine pevačku karijeru, emisiji, političkom opredeljenju, ali i o mogućoj ponovnoj udaji.

- Da, naravno, ponovo bih se udala. Nisam izgubila veru u ljubav i znam da će mi se to desiti jednoga dana. Međutim, s druge strane, meni muškarac nije potreban za sreću, sve sama postižem. Verujte, meni je fenomenalno u mojoj koži.

Jesi li zaljubljena?

- Moj osmeh je najbolji odgovor na to.

Ovde smo na promociji novog singla tvoje kume Ilde Šaulić. Ti si u javni svet uplovila kao pevačica, planiraš li da se jednog dana vratiš estradi?

- Od moje muzičke karijere nema ništa. Sasvim mi je bilo dovoljno to što sam se pojavila u spotu kod moje kume Ilde i na taj način se prisetila kako je to bilo dok sam ja pevala. Odmalena sam u muzici i za mene ne postoji muzička zvezda koju sam upoznala kada sam se udala za Žiku Jakšića, jer sve pevače znam preko svog oca i dede, koji su se bavili muzikom. Meni je muzike ponekad i preko glave. Lepo mi je što sam odmorila, a i nisam osoba koja može da tezgari. Za mene je to prenaporno. Ne kažem da je moj posao lak, ali me novinarstvo više interesuje od muzike.

Reklo bi se da te politika najviše interesuje, budući da se uglavnom tim temama i baviš.

- Politika, informativa su veliki izazov za mene. Mogla sam da biram kako ću da pevam, gde ću da pevam, da li mi se peva, a takav pristup je drugačiji kod onih ljudi koji dođu odnekud, pa od 100 daju 120 posto sebe da bi uspeli u tom poslu. Ja sam neko ko je pored svojih roditelja imao sve u životu, prelepo detinjstvo i nije mi bilo moranje. Politika me zanima i drago mi je da te teme i obrađujemo.

Da li je teže stati pred publiku ili obaviti razgovor s predsednikom Srbije?

- To je veliki izazov i odgovornost. Nije nimalo jednostavno raditi s ljudima koji vode državu. To su ključne teme. Morate biti dobro informisani i nemate pravo na grešku. Naročito kada radite s predsednikom Srbije. U tim intervjuima osećam tremu, ali više odgovornost. Na moju sreću, svaki intervju je bio odličan i ja predsednika pitam kao građanin ove zemlje.

Podržavaš Srpsku naprednu stranku.

- Političko opredeljenje ne krijem. Nisam član stranke, ali svaku odluku koju ova vlada donese ja pozdravljam zato što su rezultati tu.

Šta nedostaje tvom životu i karijeri?

- Trenutno me ispunjava posao. Za mene je to privilegija i čast. Kada je politika u pitanju, jeste nešto što me interesuje i uspešno savladavam sve to. Volela bih jednog dana da se bavim politikom. Interesuje me resor rodne ravnopravnosti. Moja moralna obaveza jeste da širim svest među narodom. Tek sam na početku karijere, a moja posvećenost daje rezultate. Najveći mi je cilj da moj sin bude ponosan na majku.

Kad smo već kod naslednika, kako njegovo društvo reaguje kada te vide na malim ekranima?

- Pre neki dan su mu drugari rekli da mu je mama poznata. Njega to ne zanima, a on je trenutno jutjuber, kao i sva deca.

