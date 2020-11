VUK MOB PATIO JE ZA MNOM! STAVILA SAM TAČKU NA TO, ALI NIJE MOJ ADVOKAT: Kija najavila tužbu za repera! Zbog jednog se NE KAJE

Kristina Kija Kockar je potrvdila da će tužiti Vuka za narušavanje časti, i da, iako je on stavio tačku, njena advokatica još nije.

"Moja advokatica misli o tome. Za narušavanje časti, zbog stvari koje je izrekao. Ja sam se prvenstveno javila zbog svoje majke. To mi je bila prilika da ona čuje moj glas, to mi je bilo najvažnije, i da zadrugari budu upućeni u to šta se dešava u spoljnom svetu. Ona je tamo, nije joj sigurno svejedno, i jako je ružno sa njegove strane, i on je sam rekao, rekao je da je stavio tačku, ja sam isto stavila tačku, ali moja advokatica nastavlja", rekla je Kija za emisiju "Premijera", a zatim dodala da je Vuk za njom dugo patio:

foto: Printscreen/Instagram

"Patio jeste, ne verujem da sad pati, ali se očigledno mnogo nervira na pomen mog imena. Ne kajem se ni zbog čega u životu, ni zbog ljubavi, ni zbog greške, ni zbog prolazne ljubavi, a pogotovo ne zbog velike ljubavi."

Kockareva je istakla da bi smela i da ode na poligraf kako bi dokazala da Vuk nije pričao istinu.

"Ja ću da odem, ali da tih 10.000 evra ode meni ili u humanitarne svrhe, ali da se pravi priča zarad opstanka je stvarno ružno. Nemam šta da se suočavam sa tim glupostima", navela je Kija.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir