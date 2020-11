KOLEGINICE ME MRZE ZBOG DEČKA FUDBALERA, OSEĆAM ZAVIST! Katarina Grujić progovorila o Gobeljiću, pa oplela po pevačicama!

Pevačica Katarina Grujić već neko vreme uživa u ljubavi sa fudbalerom Crvene zvezde Markom Gobeljićem.

Njih dvoje su obelodanili vezu putem Instagrama, a sada se neretko pojavljuju zajedno i pokazuju koliko su zaljubljeni.

Ovo je, između ostalog, prema Katarininom mišljenju, dovoljno da je neke koleginice mrze.

- Znam da sam mnogima trn u oku i da me mnoge koleginice mrze. Međutim, kada u svojoj blizini osetim zavist i ljubomoru, ja se sklonim - rekla je pevačica i otkrila na šta su ljubomorne.

- Ljubomorne su na moju sreću, zavide mi na partneru, ljubavi koju osećam, a neke me kopiraju šta god da uradim, obučem ili kakvu god frizuru da napravim. Evo, nedavno sam odsekla šiške i nije prošlo par dana sve su ih odsekle! Zbog toga ću sada morati da se ofarbam u crno i nadogradim je do dupeta, pa da vidimo da li će i one uraditi isto! - smatra pevqačica.

