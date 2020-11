KEBU ZAUSTAVILA POLICIJA, A ONDA JE USLEDIO ŠOK! Pevač mislio da su ga zaustavili zbog pojasa, a on je kažnjen zbog OVOGA! HIT

Folker Dragan Kojić Keba je otkrio da se pre nekoliko meseci žestoko izblamirao i to pred policijom.

"Zaustavili su me panduri na Bežanijskoj kosi i ja vidim da se nisam vezao i kažem: Evo, ide mi kazna. Međutim, ide nešto drugo... Ja objasnim da se nisam vezao i spreman sam da platim kaznu, ali policajac to iskulira i pita me za registraciju. Ja kažem kakve veze ima registaracija, a meni policajac samouvereno kaže da mi automobil nije registrovan. Ja sam hteo da se opkladim da sam ga registrovao, međutim nisam bio u pravu. Moj "klio" nije registrovan od decembra prošle godine. Ostao sam u šoku, eto platio sam kaznu i ovo mi je za nauk", ispričao je folker.

foto: Ana Paunković

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/DeToxic/M.M.

Kurir