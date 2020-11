ALIČIĆ UVREDIO MIRKA KODIĆA, OVAJ MU ODBRUSIO: Ljubo, GMAZE, tužiću te za KLEVETU i BLAĆENJE!

Mirko Kodić mnogo je razočaran u Ljubu Aličića jer je izjavio da ne zna ni foršpil da odsvira, zbog čega će ovih dana podneti tužbu protiv folkera.

foto: Printscreen/Ami G

Čuveni harmonikaš vidno je potresen i uznemiren zbog kleveta na njegov račun. Kada smo ga pozvali juče, rekao nam je da celu noć nije mogao da spava zbog reči koje je Aličić izrekao javno na televiziji.

foto: Damir Dervišagić

- Ljubu ću tužiti po svim osnovama, i za klevetu i uvrede, duševni bol. Dobitnik sam nacionalne nagrade i nagrade za životno delo, a on blati moje ime i karijeru. Šta sam ja doživeo, da me jedan gmaz tako blati u emisiji, to je strašno. Povredio me kao umetnika da nema dalje, a s druge strane i nije kad čujem ko je to rekao. Vežbao sam po deset sati dnevno, dao sam srce i dušu svom narodu. Zvaću danas mog advokata da se pozabavi tim pitanjem - rekao je Kodić.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

- Sarađujemo već 40 godina, komponovao sam mu i pesmu "Na starom mostu". Ne znam je l' on bio pijan u emisiji, ne znam šta mu se desilo. U pet sam ustao jutros, nije mi bilo dobro, šetam od nervoze po kući ko ludak. Zovu me svi. I Nada jadna, i njoj je bilo neprijatno. Da je rekao tokom emisije "ja se izvinjavam gospodinu Kodiću što sam slagao", ja bih mu oprostio. Ali ne, on je nastavio po svom - završava iznervirani Mirko. Gostujući u "Amidži šouu", Ljuba i Nada Topčagić su pričali o dogodovštinama, pa su se tako dotakli i poznatog harmonikaša.

foto: Printscreen/Ami G

- Mirko Kodić i ja smo nagrabusili na jednoj svadbi. Gazda kaže na sto, ja na sto. Kaže gazda: "Pevaj Zaklanjaš mi sunce." Mislim da je Kodić tad i naučio da svira tu pesmu - rekla je pevačica, kada se uključio i Aličić.

- Mirko Kodić nikad nije znao nijedan foršpil da odsvira, a kamoli da odsvira "Zaklanjaš mi sunce" - izjavio je on.

Kurir.rs/ Aleksandar Panić/ Foto: Dragana Udovičić, Ana Paunković

Kurir