PEVAČ AMADEUS BENDA ZA KURIR: Još sam u ŠOKU, bio je u teškom stanju, sve je terapije primio

Bubnjar "Amadeus benda" Bojan Zlatanović, poznatiji kao Tokan, preminuo je u 45. godini od posledica korona virusa.

Pevač Bojan Tašić za Kurir je rekao da još ne može da veruje da Bojan više nije među nama.

"Iskren da budem, još sam u šoku. To je tačno da se dogodilo, jutros u 9 i 20 nas je napustio. Znate šta, on je bio u teškom stanju već neko vreme. Bio je u kliničkom centru Dragiše Mišović. Moram da se zahvalim osoblju - lekarima, tehničarima, sestrama. Svim ljudima koji su mu se našli, stvarno su dali sve od sebe i više od toga. Svu moguću terapiju je primio, međutim nisu uspeli da ga spasu. Bolest je baš uzela maha, umro je od korone. Ali osoblju dajemo zahvalnost do neba", rekao je pevač.

foto: Dado Đilas

Kurir.rs/M.K.

Kurir