VESNA ĐOGANI OTKRILA KAKO JE TO BITI ĐOLETOVA SUPRUGA: On je tu da me zaštiti, kao žena sam RANJIVA! Nas dvoje imamo istu AMBICIJU

Vesna Đogani i Đole Đogani ove godine proslavljau dvadset godina braka. Ona je sada otkrila kako je to biti njegova supruga.

"Ove godine obeležavamo 20 godina braka. Mi ne pripadamo kalupu nečega što je po standardu. Nas dvoje imamo istu ambiciju, cilj i želje. Dopunjujemo se, pravimo nešto. Različiti smo, on je stariji, tu je da me zaštiti, kao žena sam veoma ranjiva. On me čuva i pazi, vodi me lepo kroz ove vode koje ni malo nisu lake", rekla je Vesna u emisiji "Šok Tok".

