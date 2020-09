VESNA ĐOGANI U SCENIRANJU: Maštala sam da budem velika ZVEZDA, a najteža mi je bila GLAD! (KURIR TELEVIZIJA)

Vesna Đogani iznela je detalje privatnog života u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Pevačica je pričala o svom braku, Luni Đogani i Slađi Delibašić. Vesna ima oko 78.000 pratilaca na TikToku, o čemu je otvoreno govorila.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Ima vajde od svega toga jer je moj početak i bio poruka zašto sam krenula. Želela sam da me ljudi upoznaju. Ima ljudi koji tek sada otkrivaju nas kao grupu, to su nove generacije. Znam dosta prijatelja koji prestanu da prate javne ličnosti kada osnuju porodicu, pa zaborave na mene", rekla je Vesna, pa dodala:

Vesnu su pitali da li je bolja pevačica od Slađe Delibašić. "Ja jesam bolja pevačica, ali i ona lepo peva. Kada je ples u pitanju, mislim da nisam bolja. Stilovi su se promenili, možda ja bolje plivam u novom stilu, ona voli akrobacije, a ja ženstveno. Išla sam na struk, kuk i vrckanje."

"Statistika kaže da me više vole žene, poštuju me, cene i imam drugarski odnos sa njima. Kada me prvi put vide, steknu utisak da sam im jako dobra, zabavna i vesela drugarica. Ljudi ne vole dramu i bedak, vole da se druže sa pozitivnim ljudima."

foto: Printscreen/Kurir televizija

Vesna i Đole imaju ćerku Lauru, o kojoj je sada govorila.

"Đole i ja volimo red i disciplinu, veoma smo organizovani. Napravili smo neki raspored, šta stižemo, šta sme, šta ne... Npr. kako da objasnimo deci da budu ozbiljna, idu u školu, a ja sam uzela papir i rekla koliko vremena će deca provesti u školi i koliko u igri. Kada je videla da ima više vremena za "igranjac" oduševila se", izjavila je Đoganijeva, pa dodala da sa sinom Adrijanom ima odnos toplo-hladno jer je on bio buntovnik.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Đoganijeva je u detinjstvu maštala da bude velika zvezda.

"Mene je privukao Holivud i zvezde, Elvis, Merlin i taj sjaj, da budem velika zvezda. Tada se pojavila Madona. Maštala sam da ću jednog dana biti uspešna, nenormalno bogata, kada ste mali te stvari vas privlače. Htela sam da imam svoj dom gde imam grejanje, hranu, da sve bude ušukano i to sam ostvarila. Mislim da me to izgradilo, da sve vreme grizem. Uvek želim da učim nešto novo, radim nešto novo i nikad nisam nešto posebno zadovoljna, mislim da mogu bolje. Druga strana medalje nekada može biti teška, da se ode u poruke, mislim na javne ličnosti generalno i ljude koji kada se obogate. Novac služi da nas uništi, jer se apetiti promene i ljudi postanu alavi, razmaženi i lenji", izjavila je i priznala šta joj je bilo teško u prošlosti.

"Meni je glad bila teška, svako ko je bio gladan razume me. Mnogi su na ivici egzistencije", dodala je Đoganijeva koja je od prvog nova kupila pet parfema.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir./K.Đ, Foto: Kurir televizija

Kurir