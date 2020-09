ANABELA TVRDI DA JE ĐOLE ZALJUBELJEN U NJU! Evo šta na sve to kaže Đogani, a Vesnina reakcija je za sve ŠOK!

Pevačica Anabela Atijas i brat njenog bivšeg supruga Gagija Đoganija, Đole Đogani ne mogu da pronađu zajednički jezik, te se sukobi u sve većoj razmeri nastavljaju iz dana u dan.

Nakon što se Anabela oglasila na Instagramu i poručila Đoletu da se „odrekne duga koji Gagi ima prema njemu i da će tada imati za prehranjivanje dece”, u istom smeru je nastavila i van rijalitija.

- Javno se kusura sa mojim životom, mojim brakom, mojom decom. Nek se nađe sa Ninom i Lunom, pa nek se s njima raskusuraju. Ja moju nekretninu držim na Luninom imenu, dok njegov brat tajno kupuje stanove na ime njegove sestre. Ako oni kriju nekretninu od Nine i Lune, da bi tetkino dete dobilo stan, a ono ima svog oca, njih dve ne treba da dobiju? Sve što sam radila i zarađivala sa Gagijem i posle njega planirala sam da ostavim deci. Stan sam zaradila i kupila Luni. On se kusura sa mnom, kao da je stan ostao meni, pa sam čak ja ostala dužna Gagiju? Jedna osoba je rekla da je zaljubljen u mene, počinjem da sumnjam, beznadežno je zaljubljen u mene. Udala sam se ponovo i on konstantno ima potrebu da priča o meni - bez pardona je pričala pevačica, pa se osvrnula i na Đoletovu suprugu Vesnu:

.

foto: Printscreen

- Meni je za primer odakle je Vesna došla i kako je uspela. Ja znam da joj je Slađa dala ruku, spas, dala joj da jede, gajila je sa svojom decom, ja sam to gledala. Svi znamo šta je Vesna radila kod Slađe u kući, jer je danas Đoletova žena. I onda oni takvi osuđuju Lunu.

Stupili smo u kontakt sa Đoletom Đoganijem, koji je tvrdio da je Anabelin život fikcija.

- Jesam! Smrtno sam zaljubljen u nju! Nemam više komentar o jednoj Anabeli. Nemam potrebu da razgovaram o njoj, mislim da su ljudi najzad shvatili ko je ona i čime raspolaže što se mozga tiče. Tu je dijagnoza mitomanija, pseudologija fantastika. To su ljudi koji u svojoj glavi imaju nerealni svet i tako doživljavaju stvari. Ubede sami sebe u laži, u taj način života. Ma ceo njen život je zapravo neka izmišljena priča, fikcija. Svi ljudi koji budu protiv takvih ljudi ne podržavaju oni što oni govore, postaju neprijatelji odmah! Kad im kažu: „Alo, grešiš, ne možeš sa decom tako”, odmah su veliki neprijatelji. Tako je bilo sa Lepim Mićom u prvoj „Zadruzi”, pa kad im kažu koju lepu rečenicu, sve se zaboravi, oni su veliki prijatelji - rekao je on.

foto: Damir Dervišagić

- U njenom svetu sve može da bude, da se i Bred Pit zaljubio u nju, Tarzan i Brus Li, Tom i Džeri, sve može da uobrazi. Žalosno je samo što se daje mogućnost toj osobi da bilo šta javno kaže - dodao je Đole.

Vesna ne reaguje na Anabeline reči

Đole je poručio i da njegova supruga Vesna ne reaguje na Anabeline reči:

- Vesna i ja ne reagujemo na njene reči. Zaista ne. Imamo svoj život i lepo živimo. Ljudi kao Anabela su opasni ljudi, mogu da slažu nešto što je mnogo bitno, zbog takvih mitomana se svašta dešavalo, blo je svačega. U njenoj bolesti svašta može da bude istina. Drago mi je što ljudi počinju da prave razliku između pravih Đoganija, Vesne, Slađe, mene, dece naše, i one druge strane koji su ime stekli rodbinskom linijom.

foto: Instagram

kurir.rs/blic

Kurir