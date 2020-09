SKANDAL! ANABELA SE UŽIVO POSVAĐALA SA GLEDATELJKOM! Vi ste jedna glupača, manite se moje dece! A onda oplela o Luni

Anabela Atijas posvađala se uživo u emisiji sa gledateljkom.

Naime, gledateljka je pomenula porodicu Đogani, i naglasila kako je to poštena porodica. Potom je usledio i Anabelin odgovor.

- Da, bila sam u jednoj otmenoj porodici - rekla je Anabela ironično, i dodala: - Prema meni su Artijasovi mnogo bolji, i vole me.

- Ova žena pokušava da uvredi moju decu, jer idu u privatne škole. Sada ću da vam objasnim, moju decu sam upisala u privatnu školu, kako bi ih zaštitila od takvih kao što ste vi - odgovorila je Anabela gledateljki.

- Da li imate vi o kome da brinete? Vi ste jedna glupača, i manite se moje dece. hvala Bogu da imamo privatne škole, i da spasavamo decu od takvih isfrustriranih kao što ste vi. Da li ste vi završili neku školu? - rekla je Anabela.

Nakon svađe sa gledateljkom, Anabela se osvrnula na fanove Marka i Lune koji joj neumorno prete.

- Ne znam odakle joj ideja da naplaćuje članarinu, od toga je napravila biznis! Koriste bolest ljudi. Nek se raspita da li je to zakonito. Da bi pretili meni kako će me ubiti, ali nemaju hrabrost u facu da mi kažu. Pretili su mi da će me zgaziti kolima. Ja sam njih prijavljivala, ali ništa nisam uspela. Želela sam joj punu Arenu, a ona je počela da naplaćuje ljudima članstvo, i snima se za Jutjub. Prvi put čujem da postoji neka članarina za te stvari - rekla je Anabela.

foto: Printscreen

kurir.rs

Kurir