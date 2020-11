DEČKO DRŽI POGREBNU FIRMU, OD NJEGA SAM DOBILA AUTO: Mitrova iznela INTIMU, evo kad se RAZVODI! O Maji i Janjušu razvezala JEZIK

Dragana Mitar progovorila je o svojoj vezi, učešću u rijalitiju, ali i odnosu Maje i Janjuša.

Mitrova je iznela privatne detalje o svom životu van "Zadruge". Ona je priznala da i bi, ali i ne ušla ponovo u rijaliti.

foto: Printscreen/Instagram

"Na momente da, na momente ne. Imala bih da kažem svašta. Mislim da je to za mlade, a kad imaš decu, teže. Razlog je i dečko i realizacija života. Napravila sam haos u svakom smislu. Ne bih se više upuštala u avanture, sad imam nekog čiji brak nisam rasturila, on je momak, nema dece, prvi put imam dečka. Super se slaže sa Jocom, trudim se da ne forsiram neke stvari, sada idem korak po korak. Pri kraju sam razvoda, sklopili smo neki sporazum, jedva čekam", rekla je Dragana, pa priznala gde joj radi dečko:

"Đorđe drži Dom za stara lica i pogrebnu firmu. Ja sam se trudila o tome da ne pričam, možda to i nije neka tema."

foto: Printscreen/Instagram

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš glavna su tema rijalitija, a Dragana je bila svedok iste napolju.

"Janjuš jedno priča, a drugo radi. Maji sam ja našla stan, njoj se dopalo, tu je bila dok nije ušla u rijaliti. Tata njen je protiv toga, nije bilo u redu da joj Janjuš dolazi tamo. Sama je plaćala, Taki joj je govorio da vrati ključeve kad se posvađaju, čovek to ne podržava. Nisam videla ljubomorniju osobu od Maje, i Janjuš je, ali Maja u većoj meri. Gurkali su se, svađali, to je vrzino kolo. Maja ga je izdržavala, ali on je njoj vratio pare koje joj je bio dužan", kaže Dragana koja je priznala da je od dečka dobila luksuzni automobil.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Alo

Kurir