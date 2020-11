SHVATIO SAM KOLIKO VREDI SLOBODA: Urošu Ćertiću jedno je najteže palo u ZATVORU, a onda izneo detalje o DETETU!

Uroš Ćertić progovorio o 18 dana provedenih iza rešetaka zbog nelegalnog posedovanja i nošenja oružja krajem septembra tekuće godine.

Kaskader je otkrio da se trudio da ne misli na ženu.

"Sve sam činio samo da ne mislim na ženu i dete jer mi je razdvojenost od njih strašno teško pala. Besomučno sam gledao Rolan Garos, Noleta, ali svako veče su mi se javljala pitanja: "Šta li sada radi Nikolas (prim.aut. sin), da li spava, guče li, da li se pita gde je onaj čovek koji mu se javljao svakog jutra u cik zore?", ispričao je najpoznatiji srpski kaskader u Holivudu.

"Njegov miris mi je neverovatno nedostajao. Ali, izgleda da mi je taj "rijaliti-ček" bio neophodan kako bih shvatio koliko zapravo vredi sloboda. Boravak u zatvoru me je naterao da se dobro zamislim o nekim stvarima", rekao je.

"Od prvog dana poslujem oko bebe, Ivana (prim.aut. nevenčana supruga) i ja smo se podelili, pa ja "radim" ranojutarnju smenu, od tri ujutru do podne, a ona je sa njim preko dana. U mojoj smeni tri puta menjamo pelene i hranimo se aptamilom, a izveštio sam se i u pravljenju kašica", dodao je Uroš.

"Polako prelazi na čvršću hranu, jede batat i tikvice. Krupna je beba, već sada ima 11 kilograma i zaboli me kičma kad ga nosim, pogotovo jer sam prošle godine doživeo ozbiljnu povredu na snimanju, frakturu tri pršljena. Ali to su slatke muke. Najviše uživam kad je sve mirno i tiho, kad ceo grad spava, a on mi da signal da je tu sa samo nekoliko zvukova, pa ga ja onda uzmem i dok ga jednom rukom držim za glavicu, drugom ga hranim. To zbližavanje mi je neverovatno", zaključio je on.

