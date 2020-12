TIJANU AJFON ČEKA ZATVOR ZBOG ORGANIZOVANJA ORGIJA! Evo koliko godina ROBIJE bi mogla da dobije

Protiv Tijane Maksimović (28), poznatije kao Tijana Ajfon, tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu zbog sumnje da je organizovala dve devojke iz Beograda da zajedno pružaju intimne usluge na privatnoj žurci u blizini Bijeljine. Stručnjaci iz ove oblasti kažu da bi za Tijanu najbolje bilo da dobije kaznu društveno korisnog rada, ali da je navodno izvesna i zatvorska kazna.

- Da negde radi društveno korisne poslove, to bi joj najteže palo. Tako nešto, uz humanitarni rad, možda bi dobro uticalo na nju i spaslo je iz lošeg miljea u koji je upala - kaže Božidar Boža Spasić, nekadašnji operativac službe državne bezbednosti.

- Za ovo krivično delo u našem zakonu zaprećena je kazna od dve do šest godina zatvora. To će se desiti u slučaju da se dokaže da je ona zaista bila organizator i da su devojke koje je dovela u Bijeljinu zaista radile za nju. Ipak, prema dosadašnjem iskustvu u ovoj oblasti, to najverovatnije nije slučaj. Da je ona zaista organizatorka i tako 'moćna' u tom svetu kao što se predstavlja, one se ne bi prevozile čamcima preko Drine, kao što je bio slučaj te noći kada su uhapšene. Sve je podignuto na viši nivo od onog što zapravo jeste, a to je obična prostitucija bez ikakvog elitnog statusa. Tijana Ajfon je zapravo isto što i njene saputnice koje je povela, nema nikakav veći značaj od njih. Ne treba je kriminalizovati, stvarati od nje moćnog makroa, već je prekršajno osuditi za krivično delo prostitucije. U tom slučaju, prekršajna kazna je do godinu dana zatvora. Prave organizatore koji stoje iza toga, zapravo treba krivično goniti - rekao je kriminolog Zlatko Nikolić.

