VENESA ŠOKČIĆ KROZ SUZE ZA KURIR O DŽEJU: Prisetila se prvog susreta s njim, a jednu anegdotu sa mora nikad neće da zaboravi

Džej Ranadanovski preminuo u 56. godini od posledice srčanog udara, a Venesa Šokčić kroz suze se setila svog starog prijatelja.

"Upoznali smo se davne 1987. godine, ja još tada nisam pevala, a on je bio dosta popularan. Došao je sa momcima sa Dorčola u restoran koji je držao moj otac. Džej je bila posebna ličnost. Spajao je asfalt i ulicu sa najvećim koncertima. Držao je koncerte sa najlepšim baladama a atmosfera bi uvek bila ista, bez padanja. On je bio jedini pevač koji je to mogao. Ne postoji niko ko nije slušao Džeja. Hvala mu za divne pesme koje je ostavio sa sobom", kroz suze je ispričala Venesa.

foto: Damir Dervišagić

"Poslednji put smo se videli u septembru, nismo imali ovakve mere. Videli semo na jednom punoletstvu. Sa Džejom je bilo mnogo anegdota, mnogo zajedničkih letovanja, druženja. Kod Džeja je sve bilo spontano. Sećam se da sam bila na plaži na Jazu sa suprugom, on je došao u neko doba, fino raspoložen, u bermudicama, papučama. On je oko sebe za pet minuta imao ko 20 ljuda i onda je svima rekao idemo svi na pasulj. Uvek je bio vođa jer je bio džentlmen. Svi smo se tako spakovali i otišli smo na pasulj, naš 12-13, a onda pošto smo se najeli otišli smo na pasulj.

foto: Damir Dervišagić

"Mene celi Dorćol podseća na Džeja", rekla je Venesa.

