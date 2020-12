ČUO SE SA NJIM PRE 2 DANA: Džejov najbolji prijatelj otkrio kako se pevač osećao zadnjih dana i otkrio da je želeo samo JEDNO

Džej Ramadanovski preminuo je juče u 56. godini, a njegov najbolji prijatelj, klavijaturista Zoran Jagodić Rule otkrio je kako su izgledali njegovi poslednji dani.

- Džej i ja smo bili najbolji prijatelji, 25 godina svaki dan smo se čuli. Mnogo mi je teško, ceo svet smo obišli. Prjatelji me zovu sa svih strana, svima je teško. Ostaju pesme u našim srcima i uspomene. Kad god nešto zatreba on viče Rule, Rule. Otišao je balkanski Maradona. On je bio dobro, pridržavao se mera, do kraja nije izgledao loše. Kad je prošao prvi talas korone otputovali smo u Bosnu - rekao je Rule.

Čuli smo se pre 2 dana, ispričali se. Pričao je sasvim normalno, nikad nije kukao da ga nešto boli. Jedina želja mu je i bila da umre ovako kako jeste, u snu. Preživeli smo svašta. Džej je uvek bio široke ruke i velikog srca. Na ulici je do zadnjeg dinara delio ljudima, komunalcima kad prazne kontejnere. Jedno jutro se vozio sa komunalcima u kamionu, nakačio se pozadi i putovao po Dorćolu. Ljudi su snimali, radnici se hvalili, u preduzeću hteli da otpuste ljude. Posle Džej zvao molio da ljudi ne ostanu bez posla. A šou je tada napravio, obukao prsluk uzeo metlu...Koliko puta smo sedeli na Dorćolu u piceriiji, on kad vidi stariju ženu, kroz prozor odmah ustaje i izlazi da je prevede preko pešačkog, uvodio klince u pekaru da ih počasti hranom, pićem. Nikad nije odbio da sa nekim popriča, da se slika. Ako ga neko visok pita za fotografiju, a on se popenje na stolicu, da ne bude mali, uvek je smišljao neke gafove. Eto takav vam je Džej bio - završio je prijatelj legendarnog pevača.

