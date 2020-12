IZVINI DŽEKI, NISMO TI DOVOLJNO PUTA REKLI HVALA! NISMO BILI SVESNI KOLIKO SMO TE VOLELI: Pevač objavio dirljivo pismo Džeju

Čitav region rastužila je vest o smrti pevača Džeja Ramadanovskog, koji je preminuo juče u 57. godini od posledica srčanog udara.

Brojni prijatelji, kolege i rodbina, kao i svi oni koji su voleli Džeja opraštaju se od njega na društvenim mrežama emotivnim porukama. A jedan od njih je i pevač Neven Živančević iz grupe "In Vivo" koji je objavio pismo na Instagramu.

Neven je izrazio žaljene što, prema njegovom mišljenju, Džej nije bio više cenjen i poštovan za života, što je bez sumnje zaslužio, kao i to da mnogi nisu bili svesni koliko su ga voleli.

- Da, mi smo zaboravili Džeja... Preko milion korisnika je objavilo postove i storije sa crno belom slikom Džeja uz poslednje pozdrave, ali samo 16.000 ljudi ga je podržavalo i pratilo na Instagramu dok je bio živ... Njegova zadnja pesma ima samo 1,3 miliona pregleda za dve godine... Hoćemo li da pričamo malo o tome kako nešto cenimo tek kad izgubimo? Hoćemo i malo o tome da tek kada nemamo, shvatimo šta smo imali? Hoćemo li prestati da slavimo ljude kad već bude prekasno? - započeo je Neven, a potom dodao:

Praviće se možda sledeće godine i večeri Džejevih pesama i koncerti u njegovu čast, ali on to neće moći da vidi... Ta živa legenda je trebala da ima nastupe tako što samo sedi na bini i da idu njegove pesme u pozadini dok ga gledamo, ali ne, ta ista legenda je retko imala nastupe, jer j*biga „nije to više to“, „izgubio je glas“, „pijan je non stop“... Da, ta legenda je izgubila zdravlje zbog načina života koji je doneo toliko iskonske emocije tim vanvremenskim pesmama. Mi ćemo nastaviti da uživamo u njima i da delimo tugu sa njegovim glasom, ali nismo mu dovoljno rekli „hvala, legendo“ dok je bio živ... Izvini, Džeki... Voleli smo te više nego što smo toga bili svesni - napisao je Neven.

