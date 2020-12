TANJU MUŽ PRIMORAVA DA SE POMIRE: Pre bih umrla nego opet bila sa DUŠANOM!

Tanja Savić na sve načine pokušava da izgladi odnose sa još uvek zakonitim suprugom Dušanom Jovančevićem, ali je on njenu ljubaznost iskoristio da joj se osveti, pa je u javnost izneo informacije da je njihova svađa bila farsa.

foto: Pritnscreen

Blizak pevačicin prijatelj nam je otkrio da je Tanja danima očajna, jer pored sve muke koju ima, njen muž je doslovno prisiljava da mu se vrati. Vrši psihičku torturu nad njom, zabranjuje joj kontakt s porodicom, podsmeva joj se i govori da ako se ne pomiri s njim, nikada neće moći da otputuje u Australiju i vidi svoje najmilije. Upravo zbog toga pevačica je rešila da spusti loptu, tvrdi naš sagovornik i kaže da je ona učinila sve da izgladi odnos s njim. Tokom razgovora telefonom, ali i putem poruka, Tanja je prema Dušanu bila veoma ljubazna, trudila se da mu udovolji, a sve kako mu ne bi bila povređena sujeta. Ipak, i tada mu je stavila do znanja da ne želi da se pomiri s njim, ali je on ubeđivao u suprotno, govoreći da Tanja još nije svesna toga.

foto: Damir Dervišagić

Upravo to je Jovančević iskoristio kako bi joj se osvetio, pa je njihove navodne prepiske, u kojima mu Tanja govori kako joj nedostaju svi najmiliji i da jedva čeka da ih zagrli, dao u javnost. Tada je počela hajka na pevačicu, posebno od njenih fanova, koji su joj putem Instagrama slali razne uvredljive poruke jer su se smatrli izdanim što su je podržavali prethodnih meseci.

foto: Dragan Kadić

- Kada je videla da je sve to dospelo u javnost, pevačica se iznervirala i počela da plače. Naš sagovornik kaže da je ona svesna da joj to nije trebalo, posebno nakon što je čitavu državu i sistem pokrenula kako bi otpočela zakonsku borbu. Naravno, odmah nakon toga s njom su kontaktirali njeni advokati i pravnik iz Australije, kojima nije bilo jasno šta se dešava. Trebalo joj je dosta vremena da im uopšte i objasni šta je posredi, da je to uradila iz najbolje namere - kako bi konačno imala normalnu komunikaciju s Dušanom. Nikada joj na pamet nije palo da se vrati mužu - kaže nam Tanjin prijatelj i dodaje da ona stalno ponavlja rečenicu: "Pre bih umrla nego opet bila s njim, on me ne zaslužuje."

foto: Pritnscreen

Očigledno je da je ovaj potez Jovančević napravio kako bi joj pokvario planove, te kako bi joj u Srbiji i regionu svi okrenuli leđa i odbacili od sebe, uključujući i advokate i ljude iz Australije, koji su sada spremni da joj pomognu. Mi smo pokušali da stupimo u kontakt s pevačicom, ali ona se nije javljala na naše pozive, niti je odgovarala na poruke.

foto: Kurir

Kurir.rs/ JELENA STUPARUŠIĆ/ Foto: Dado Đilas

VIDIO BONUS

Kurir