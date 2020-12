TAD SAM BILA U PMS-U, POTPUNO KONFUZNA! Ljupka ponovo progovorila o SKANDALU, pa iznela nešto o čemu je DOSADA ćutala!

Pevačica Ljupka Stević u septembru ove godine našla se u centru skandala kada je svom partneru generalu Dragiši Simiću razlupala dva automobila, zbog navodne prevare.

Nakon incidenta, ona je otvoreno govorila o svojoj privatnosti, kao i o vezi sa Simićem koji je oženjen.

foto: Pritnscreen

Ona je sada ponovo progovorila o tom periodu, te je otkrila da je tokom demoliranja automobila bila pod uticajem premenstrualnog sindromoma.

"Ja sam prava dušica, to je bio trenutak rastrojstva, a ovako sam dušica. Bila sam potpuno konfuzna. Ja nisam imala osećaj da je to bila glavna vest u regionu, kad sam videla kolika je to polemika, kolika podrška ljudi. Strašno. Ne ponovio se septembar. A kod mene je tada baš bio pms", rekla je Stevićeva u emisiji "Pitam za druga".

Ona je nedavno otkrila i da nije sa bivšim partnerom u kontaktu.

"Meni ništa od tih prekršajnih prijava još nije stiglo, a čekam i da mi vrate oružje. Ja čekam da platim, ali možda je otišlo negde u fioku, pa mi ne stigne", ispričala je pevačica.

