IVAN GAVRILOVIĆ NAKON ODLASKA IZ RIJALITIJA: Nema šanse da mi Parovi uzmu 100.000 EVRA! Možda me kazne samo preostalim honorarom!

Ivan Gavrilović jedan je od učesnika "Parova" koji su razvalili vrata i napustili rijaliti. Nakon incidenta on je otišao kući, a za Kurir priča šta se dešavalo u subotu veče u vili u Zemunu.

- Većina takmičara potpisala je ugovor s jednom produkcijom, kao i ja kad sam ulazio, ali je sad došlo do smene, a nova produkcija nije odgovarala glavnim igračima u rijalitiju.

Ko je inicirao da se razbiju vrata vile?

- Mladen je stupio u štrajk glađu i mi smo ga podržali. Dogovorili smo se da ćemo svi da štrajkujemo na smenu. U međuvremenu, oni su pokušali njega da odvedu u izolaciju, a mi smo se isprečili i to nismo dozvolili. Krenuli su silom na nas, međutim, nisu smeli da nas udare. To je bila prva stvar koja je bila burna.

Šta je bilo s Mladenom?

- Čuli smo ga kako lupa u izolaciji, tada smo nagrnuli na vrata i probili ih, otključali smo ga i otrčali gore na televiziju. Zaprepastili su se kad su nas videli. Niko od nas nije bio nasilan. Glavni igrači su onda počeli pregovore, a mi smo sedeli, bili smo mirni i dostojanstveni. Dali su nam i da koristimo telefone.

Da li si svestan da ćeš biti novčano kažnjen?

- Ja sam ispunio sve ono što je trebalo da ispunim. Taj problem s parama nemam.

Znači, ne razmišljaš o tome kako ćeš da skupiš za kaznu?

- Ma kakva kazna. To nema nikakve logike. Sto hiljada evra da mi uzmu? Ako se tako nešto desi, oni ti blokiraju račun i više ne možeš da primaš pare preko računa, i to je to. Ali mislim da se možemo ljudski dogovoriti.

Koliki ti je bio honorar?

- Glupo mi je da pričam o tome. Ma neće odbiti ništa, izaći će nam u susret. Nije to toliko strogo kao što se priča. Sve je stvar dogovora. I ako uzmu nešto, to može biti soma, dva, tri nedeljno. Sve zavisi ko je koliko imao. To su iznosi za rijaliti. Ima neko ko ima i po 200, 300, 400 evra. Dogovor kuću gradi. Milion puta sam bio gost te kuće. I kod Marića, i u "Maldivima", u prvim "Parovima" bili smo Marina i ja. Ipak je to jedan drugarski odnos.

Najgore što može da desi onda je da vam zbog te kazne ne isplate taj ostatak honorara.

- Pa da, otprilike tako nešto.

Je l' ti žao što se sve ovako završilo?

- Nije. Ne mogu ja sam tamo da ostanem, a da svi glavni igrači odu. Oni drže rijaliti. Ja imam svoje ime i prezime, karijeru, nisam poznat zbog rijalitija.

Da li to znači da ćeš se ponovo vratiti u vilu?

- Ne znam da li ću da se vratim. Moram videti u kakvom sam ja psihofizičkom stanju. Imam i nekih privatnih problema, videću kako se budem osećao.

Njemu dovoljno Pevam za 500 evra Korona ne posustaje, pevači nemaju nastupe. Od čega ćeš da živiš? - Pa šta ako nema nastupa? Normalno da nema, korona je, a i kad se ukaže prilika, pevači traže po pet hiljada evra. Pre nego što sam ušao u "Parove", ja sam imao zakazano u Čačku. Je l' 300, 400, 500 evra po nastupu malo para u današnje vreme? Ja sam u tom fazonu, meni je dovoljno. A ova situacija će proći uskoro.

