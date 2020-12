BOJAN I JA SMO 8 GODINA ZAJEDNO, NIŠTA NIJE BILO PREKO NOĆI: Mia Borisavljević otkrila kako zaista živi s Bojanom, imaju DOGOVOR

Mia Borisavljević, koja je na samom početku istakla da je već okitila jelku koju će raskititi za nekoliko meseci.

Pevačica je rekla da je već 20 godina u muzici, ali da sada ne nastupa zbog situacije s korona virusom. Međutim, veliku podršku joj pruža suprug Bojan koji je takođe u estradnim vodama, a zatim je istakla i kako se odlično slažu, posebno kada je vaspitavanje ćerke u pitanju.

foto: Printscreen/Premijera

"Ako ovaj naš posao čeka neka bolja vremena, sad sam posle toliko godina imala prvi put vremena da realizujem neki svoj biznis. Jedino što se promenilo je to što mi spavamo noću. Mi smo radili uglavnom noću, sada je malo drugačije", rekla je Mia.

"Meni je studio tu u blizini. Pesme su tu. Osim što smo jedno drugom podrška, on je radio i ceo moj prošli album. Mislim da partneri moraju da imaju ista interesovanja, energije ne moraju da se poklope, karakter može da bude različit, ne moraju da rade iste poslove zajedno, čak je to i teško. Bojan i ja smo 8 godina zajedno i nije sve to preko noći", pričala je Mia u "Premijeri".

foto: ATA Images

"Saglasni smo i oko nje (ćerke) i to je bio naš dogovor i pre nego što se rodila, da jedno kaže da može, a da drugo kaže da ne može, jer ona nikada neće imati poštovanje. Pred njom nema tih nekih neslaganja", izjavila je Mia.

