NADEŽDA NE PREZA PRED BIVŠOM SVEKRVOM: Nakon što je Toma Panić opleo po Biljićevoj, ona zapretila ISTINOM! (FOTO)

Nakon što je Toma Panić izjavio da je Nadežda Biljić uradila usta od njegovih para, a onda se oglasila i Biljićeva na svom Instagram pofilu, pa osula paljbu po njemu i Jasmini Panić.

"Majka će uvek da podrži svoje dete, ja znam da je Nadeždu to podogodilo, ali tako je bilo, taj odnos između mene i Nadežde nije bio dobar. Ta slava je bila strahota, mene je napala ona i svi redom. Ljudi napolju znaju gde se ja krećem, i svi znaju da se ja nikada ne krećem sam, a to je jedini trenutak gde sam ja otišao sam sa njom, i kao da sam imao osećaj. Nisam mogao da verujem da mene rođena žena namešta za neke stvari, ali da, bio sam pretučen te noći. Nije to sada bilo strašno, ali jesam. Dosta stvari se slagalo napolju, i zato se moja majka uključila u celu priču. Neke stvari ne smem da iznesem, ali mislim da će doći trenutak kada ću smeti da sve to ispričam", dodao je Toma.

"Čuo sam da je Nadežda uradila usta od mojih para koje sam ja ostavio za dete. Mora da budu svesni da od mene niko više ništa neće imati, a imaće samo za dete, ja sam ovde zbog njega , niti želim da se mirim sa njom, ja nisam šišarka i znam da se čuje sa nekim", nastavio je Toma.

foto: Pritnscreen

Biljićeva nije ostala imuna na ove njegove reči, pa se odmah oglasila na svom Instagram profilu.

"Ovo je laž njegove majke s polja, znači ona se čuje sa sinom, a produkcija ne reaguje i svi ćute. Samo još malo pa će istina na videlo. Ja nisam njegova majka da detetu dovodim čike da ga lažem da nemam leba da jedem pa da mi sin pošalje pare poslednje dok mi je snaja trudna da bih ja bila doterana. Dosta je više bilo, još malo i svi će saznati celu istinu", napisala je Nadežda.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir