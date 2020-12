IVAN GAVRILOVIĆ RAZVEZAO JEZIK: Otkrio sve detalje o drami u Zemunskoj vili! A evo kako mu se oseća otac

Uprkos nezavidnoj situaciji u kojoj su se svi muzičari našli zbog koronavirusa, pevač i bivši učesnik rijaliti programa "Parovi" je našao način da ne potone.

foto: Sonja Spasić

"Energija mi je na nivou, kao kad sam počinjao (smeh) Volim muziku, meni je muzika život. Što se tiče inspiracije, uvek je tu", rekao je u razgovoru, ističući da bi se rado latio mikrofona i za doček 2021. godine, ali samo ukoliko za to bude bilo prilike.

"Već su me zvali, ali zbog ove epidemije… Hvala Bogu da bih odmah (pristao), ali samo ako bude dozvoljeno", počeo je, pa objasnio kako je uspeo da prebrodi dane na koje se estrada žalila, prisećajući se mudrih reči pokojnog Džeja:

"Generalno, nisam osetio ovo. Ko shvati da je u jednoj situaciji kada ne može da nameće neke svoje uslove, taj se uklopi i napravi da svima bude dobro i može da živi sasvim super. Recimo, dok je bilo do 11 (dok su ugostiteljski objekti radili do tog vremena unoć), imao sam bukvalno dva-tri nastupa nedeljno. Spustiš kriterijum, uzmeš 300, 400, 500 evra… Meni to nije problem. To je velika stvar i mislim da je to naučeno. Prvo iz kuće, naravno, ali bilo je i učitelja. Evo, na primer, Džej. Džeki je meni bio mentor. Rekao mi je i nikada to neću zaboraviti – na Sajmu je onda imao 30.000 ljudi, početkom devedesetih, a nedelju dana posle toga otišao je u Beč. Nije bilo dobro izreklamirano i, došla su mu tri čoveka… Nije da se osećao sjajno, ali: ,,Ja sam pevao isto, kao da ih je 30.000″, to nikada neću zaboraviti. Profesionalac! Danas živimo u neko čudno vreme. Sve se dovodi u pitanje. Umesto da se vratimo nekim vrednostima, starim, sve je materijalizam. A niko od gladi nije umro. Život je najveće bogatstvo. Valjda će ova korona malo i da opameti ljude…

foto: Printscreen/Happy

"Ma, da ne preterujem sa pričom. Nisam ja neki filozof, samo ,,singer” i ,,bežim iz grada, do daske gas” zapevao je, a zatim se i nasmejao.

Ivan je, inače, nedavno boravio u rijalitiju čija se kuća nalazi u Zemunu, s namerom da, kako je rekao, ispoštuje tu televiziju i njihov poziv, kao i da napravi dobar šou. Međutim, usred drame koja se odvila, kada je šestoro takmičara privedeno i saslušano u tamošnjoj policijskoj stanici, napustio je poznatu vilu i vratio se kući.

"Bila je jedna koncepcija koja je bila super. Sve je bilo super. Stariji igrači su potencirali neke ugovore, ali ja nisam bio u toj priči, oni ipak i godinama rade… Svakako, uklopili smo se, imali sinergiju i pravili dobar šou. Na primer, Karađorđe je svirao gitaru, smešan kao bioskop, ja sam imitirao Fredija Merkjurija, ,,I want to break free”… Nije mi jasno zašto je došlo do promena, mislim na produkciju. Ne znam šta se desilo. Uglavnom, to se saznalo (u kući). Videli smo da se nešto menja. Menjaju se pravila, voditelji, manje spavanja, emisije su počele da traju duže, a to sve zamara čoveka… Spontano smo krenuli ka vratima, otišli, seli smo sa ljudima iz produkcije i onda su počeli pregovori s novom producentkinjom. Lično, tada već nisam video nikakvu logiku i već sam bio smoren, plus sad i ova situacija sa ćaletom…", pričao je Ivan, koji je po povratku kući saznao da mu je otac pao i polomio kuk.

Porazgovarao je sa nama i o njegovom trenutnom stanju.

" Tata je baš ono… Tu, leži. Već je imao dva moždana udara pre nego što sam ja ušao (u rijaliti)… Bilo je – hajde da ispoštujem mesec dana, dva. I evo. Ispoštovao sam skoro četiri meseca, misleći da će prema meni da budu korektni. E, sad što sam se ja pokazao tamo. (smeh) Užas."

foto: Pritnscreen

