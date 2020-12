BOG MI JE DAO JEDAN JEDINI RECEPT ZA SREĆU: Jelena Kostov rekla ono što nikad nije, a zbog OVOGA često PUSTI SUZU!

Jelena Kostov otkrila je kako posmatra na život, zbog čega je zadovoljna i zahvalna, šta bi poručila sebi mlađoj kao i ko joj izmami osmeh na lice.

Pevačica je odogovorila na nekoliko pitanja koja sve zanimaju.

Da li na život gledaš kroz "ružičaste naočare"?

- Gledati život kroz ružičaste naočare znači živeti u iluziji da je sve savršeno... Lepo je pogledati nekada kroz te naočare, ali ako se ubrzo vratiš u realnost, a ona nije ružičasta, nailazi se na veliko razočarenje i onda se pitaju mnogi zašto nisu srećni... Većina ljudi danas živi Instagram život (što je jedna totalno nerealna priča)... E ja na život gledam realno, moj život je realan... Lep je hvala dragom Bogu, onakav kakvim sam ga i zamišljala... Bog mi je dao divnu porodicu što je jedan jedini i pravi recept za sreću.

Šta najčešće opraštaš, a šta ne?

- Ko sam ja da opraštam ljudima ili ne... Oni za koje smatram da nisu vredni moje ljubavi i pažnje, oni polako izađu iz mog srca, bez uvreda, teških reči... Ja sam neko ko se maksimalno daje kada je prijateljsvo u pitanju i to svi koji me poznaju dobro znaju... Puno je ljudi prošlo za koje sam mislila da su prijatelji, a zapravo to nikada bili nisu... Ali covek se uči dok je živ... Sazreva...

foto: Damir Dervišagić

Prve suze koje pamtiš?

- Jako sam emotivna, zaplačem i za najmanju glupost, tako i kada sam bila mala suzama sam znala da kod majke rešim svaki problem (smeh).

Ko uvek može da te nasmeje i kako?

- Moj sinčić me nasmeje 1.000 puta na dan, sada je u fazi gde postavi milion pitanja u toku dana i isto tako zna da da milion urnebesnih izjava..

Zbog čega se kaješ?

- A šta imamo od toga da se zbog nečega kajemo... Život je jedan treba gledati unapred i ne osvrtati se...

Životni moto i zašto baš taj?

- Život je jedan... Kakve su ti misli, takav ti je život... Svako ima pravo da živi kako god želi, sve dok ne povređuje druge... Budi ono sto je najteže - budi čovek.

foto: Privatna Arhiva

Ko ti je uzor u životu/karijeri?

- Moj uzor u svemu su moji roditelji.... Sve što sam u životu postigla je zahvaljujući njima i njihovoj beskrajnoj podršci i ljubavi.

Šta bi poručila sebi mlađoj?

- Ne veruj previše ljudima...

