ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Lutka neće da pozajmi pare Pijanoj, Verničin brat zaglavio robiju!

Zdravo, drage moje. Bliže nam se Nova godina i drugi praznici, ali ne primećujem da javne ličnosti imaju euforiju kao ranije. Većina njih se zavukla u rupu i čeka da prođe ova pandemijska kriza, što je razumljivo, jer retki od njih imaju posla, samim tim i para, pa vladaju opšti haos i neizvesnost na estradi.

Neki od pevača već su ugovorili takozvane tajne tezge na najluđu noć. To znači da će pevati na proslavama na zabačenim lokacijama kod onih sa malo dubljim džepovima, a među njima su i Kuma i Grmalj. Oni će pevati na privatnoj proslavi jednog lokalnog moćnika, koji organizuje zabavu za uži krug prijatelja u svojoj vikendici, a za to će dobiti po 2.000 evra. To je mnogo manje nego što njih dvoje inače zarađuju, ali u ovom trenutku i kod njih je na snazi deviza "daj šta daš".

Lutka ne može da se otrese poziva kolega koji je preklinju za pozajmicu. Dosad je, otkako je počela kriza, dala preko 50.000 evra na zajam, nadajući se da će svi biti pošteni i da će joj vratiti pare, ali ima i onih koje je morala da odbije. Kako sam čula, Lutka nije htela da pozajmi novac Pijanoj jer je svesna da nema od čega da joj vrati. Njih dve su nekad bila dobre, ali je Pijana počela da sarađuje sa sumnjivim ljudima i duboku se ukopala, pa i njima duguje silne pare.

Vernica je ovih dana besna kao ris jer joj je brat zaglavio robiju. Od svojih izvora sam saznala da je osuđen na dve godine zatvora jer je pod pretnjom oteo novac od lokalnog biznismena, ali Vernicu ne boli to što će njen krvi srodnik morati da odsluži kaznu, već se plaši da javnost ne sazna za tu bruku. Ona, inače, veoma vodi računa o tome kakva će se slika prikazati o njoj, pa je svojevremeno uložila brdo novca u PR da bi popravila svoj imidž.

Priča se da je Don našao novu ljubavnicu. U pitanju je asistentkinja koja s njim radi već neko vreme i mlađa je skoro tri decenije od njega. Iako više nije na visokoj poziciji, izgleda da i dalje ima jak uticaj, pa mlade dame olako padaju na njegov "šarm".

Toliko od mene za danas, za sledeću nedelju pripremam vam specijalnu novogodišnju kolumnu.

