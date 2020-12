DŽEHVIN DEČKO UNOVČIO VEZU: Nino ZARAĐUJE zbog Teodore, evo koliko sad KOŠTA jedna njegova OBJAVA!

Nino Čelebić kao košarkaš bio je poznat isključivo pasioniranim ljubiteljima tog sporta, jer nije igrao za velike klubove, ali otkako je u vezi sa Teodorom Džehverović, njegova slava je vrtoglavo porasla.

Najbolji dokaz za to jeste njegov Instagram profil. Ne samo da je za nekoliko meseci udvostručen broj ljudi koji ga prati na toj društvenoj mreži već je i sve više onih koji žele da ih Čelebić reklamira.

Svaka druga objava na košarkaševom Instagram nalogu je reklama, najčešće su u pitanju manje poznati modni brendovi kojima je potreban takav vid marketinga. Nino pozira i slika se u njihovim modelima, jaknama, pantalonama, džemperima, patikama, i toplo preporučuje i drugima da ih isprobaju. Naravno, on to ne radi za džabe. Kako smo saznali od ljudi iz Čelebićevog bliskog okruženja, on za svaku objavu dobije oko 200 evra, a s obzirom na to da ih nedeljno ima i po pet, to znači da na mesečno nivou od reklamiranja zarađuje po nekoliko hiljada.

Svakako, ovo je vrlo isplativ biznis i sasvim je izvesno da Nino od toga zarađuje više nego od svog primarnog posla, a kako stvari stoje, verovatno će prihodovati još više jer je potražnja za njim kao modelom sve veća.

Ali kažu oni koji ih poznaju da ništa od toga ne bi bilo da nije s Teodorom. Ona često kači na Instagram njihove slike, pa je svog dečka i promovisala. A on je iskoristio šansu, pa se kroz tu vezu unovčio.

Inače, Teodora je jedna od popularnijih pevačica na Instagramu, gde ima 1.100.000 pratilaca. Ona takođe zarađuje na isti način, s tim što ona ima manje reklama, ali je objava na njenom Instagram profilu za oglašivače znatno skuplja i bira s kim će sarađivati. Ona je otišla i korak dalje, pa svojim fanovima i pratiocima naplaćuje i video-čestitke za rođendane i druge proslave, i to po ceni od 500 evra. Kada je javnost saznala za to, pevačica se pravdala time da od nečeg mora da živi jer već mesecima ne nastupa zbog pandemije virusa korona, a osim javnosti, njen postupak osudile su i brojne kolege, među kojima su i Sloba Radanović i Kaća Grujić. Pokušali smo da dobijemo Ninov komentar, ali je njegov broj poznat redakciji bio nedostupan.

Najplaćenije Anastasija i Luna rekorderke U poslednje vreme sve više se priča o tome da zvezde zarađuju ogromne iznose od reklamiranja na društvenim mrežama, pa se neko dosetio da napravi aplikaciju pod nazivom Instagram kalkulator, koja se bavi merenjem kvaliteta i cena objava popularnih korisnika. foto: Damir Dervišagić Na osnovu njihove procene, najbolje prolazi Anastasija Ražnatović, čija objava na Instagramu košta više od 2.000 evra, a odmah potom je i Luna Đogani sa 1.750. Naravno, u praksi nije uvek tako. U slučaju Đoganijeve, kako je i sama priznala, od reklama na pomenutoj društvenoj mreži mesečno zaradi i do 8.000 evra.

