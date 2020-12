SANJA SE SVETI TEODORI, PRVA JE VIDELA ANĐELA U RIJALITIJU?! Drugarica Stankovićeve iznela PRLJAV VEŠ, a reagovala mama DŽEHVA!

Odnos Sanje Stanković i Anđela Rankovića intrigira verne pratioce rijalitija i mnogi se pitaju u kom smeru će ova priča otići.

Podsetimo, njih dvoje su uplovili u emotivnu vezu, nakon što je do domaćih medija dospela informacija da su navodno i tokom leta bili bliski, ali je sve palo u vodu nakon što je Ranković priznao da i dalje voli bivšu devojku Teodoru Džehverović.

foto: Printscreen/Instagram

"Sanji se on dopao još u prvoj sezoni i to mu je otvoreno pokazivala, ali ju je Teodora preduhitrila iako je znala koliko joj se on sviđa. Iako se smuvala sa Matorom, on joj je ostao tiha patnja. Poznajući Sanju, ona će navesti Anđela da iznese sav prljav veš iz veze sa Teodorom, samo da bi joj se osvetila", ispričala je Tijana, drugarica Stankovićeve, za "Star" prenose mediji.

foto: Printscreen

Gordana Džehverović, Teodorina majka, nije ostala imuna na ove reči, te je poručila:

"Čula sam da su zajedno, pa šta ja imam sa tim? On jeste bio sa Teodorom, ali oni odavno nisu zajedno, ima pravo da bude sa kim hoće. Nemaju oni šta da iznesu o Teodori što bi moglo da je ukanali, jer je ona bila i ostala čista, pogotovo ako pričamo o toj vezi."

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

